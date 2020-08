Με το έργο TRACES που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Wim Vandekeybus και η ομάδα Ultima Vez ανοίγουν το φετινό 26ο Φεστιβάλ Χορού στο Aμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας (21& 22 Αυγούστου). Το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου, ο οποίος, από τη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Δέκα χορευτές κινούνται υπό τους ήχους της μουσικής των Trixie Whitley, Shahzad Ismaily, Ben Perowsky και Daniel Mintseris ενώ μαζί τους τους επί σκηνής θα βρίσκεται και ο κιθαρίστας Marc Ribot, συνθέτης της μουσικής του Inasmuch as Life is Borrowed και της μεγάλου μήκους ταινίας του Vandekeybus Galloping Mind.

Την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 19.45 στο Κάστρο, ο Israel Galván με το έργο του SOLO: REVOLUTION WITHOUT MUSIC επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό φλαμένκο. Πορευόμενος στα βήματα του Vicente Escudero, ο Galván δεν χρησιμοποιεί μουσική συνοδεία αλλά αφουγκράζεται το σώμα του και δημιουργεί τη δική του μουσική, με τα πόδια, τις παλάμες και τα δάχτυλα των χεριών, ενίοτε και με τη φωνή του.



Ακολουθεί στις 22.00 στον Εναλλακτικό Χώρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας η παράσταση SAME SAME από ένα απρόβλεπτο ντουέτο, τη θεατρική σκηνοθέτιδα Petra Tejnorová και την κορυφαία χορεύτρια Tereza Ondrová. Mε αναφορές στον Μπάστερ Κήτον, οι δύο ηρωίδες μας συγκινούν με το βάθος και την ειλικρίνειά τους, παρ’ όλη την ελαφρότητα της φόρμας που υπογραμμίζεται από τη σκηνοθεσία και χορογραφία της Γαλλο-Βελγίδας χορογράφου Karine Ponties, η οποία παρουσιάζει δουλειά της για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το δεύτερο σαββατοκύριακο μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι οι Peeping Tom επίσης με το τελευταίο τους έργο Diptych, όπου οι Gabriela Carrizo και ο Franck Chartier καλλιτεχνικοί διευθυντές της ομάδας, επεξεργάζονται εκ νέου δύο παλαιότερα έργα τους που δημιούργησαν σε συνεργασία με το Nederlands Dans Theater 1: το The Missing Door και το The Lost Room. (Σάββατο 29 Αυγούστου & Κυριακή 30 Αυγούστου, 22:00 στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας). Τις εντυπώσεις αναμένεται να κερδίσει και ο Viktor Černický ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το Pli, μια απρόβλεπτη και χιουμοριστική παράσταση με… 22 καρέκλες, μια σωματική μεταφορά της αστείρευτης ανθρώπινης δυναμικής, υπομονής και προσπάθειας, που μετατρέπει ακόμη και τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα σε απίστευτα αρχιτεκτονήματα.

Πολυαναμενόμενες είναι και οι ελληνικές συμμετοχές στα μέσα της εβδομάδας με το KAOS της Ιωάννας Πορτόλου και της ομάδας Griffón Dance Company, μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τα ΤΑΜΑΤΑ του Φώτη Νικολάου και την παράσταση ὕλη των kóka&panú (Κωνσταντίνας Ευθυμιάδου και Παναγιώτη Μανουηλίδη), σε παγκόσμια πρεμιέρα.

Το φετινό Φεστιβάλ περιλαμβάνει 21 συνολικά παραγωγές που θα παρουσιαστούν στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, στον Εναλλακτικό Χώρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της πόλης ενώ ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. Πρωταρχικός στόχος είναι η διεξαγωγή ενός ασφαλούς Φεστιβάλ, με όλα τα μέτρα προστασίας για το κοινό και τους εργαζόμενούς του, καλλιτέχνες και μη.

Για το λόγο αυτό, θα είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή, σε όλους τους χώρους διεξαγωγής του Φεστιβάλ, κατά την είσοδο, την έξοδο και καθόλη τη διάρκεια της παράστασης ενώ οι χώροι του Φεστιβάλ θα λειτουργήσουν με το 55% της πληρότητάς τους, προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό διατίθενται εισιτήρια ατομικά ή για 2 άτομα.