Μια εξαιρετική περφόρμανς που έδωσε στις 13 Νοεμβρίου του 1990 ο Νιλ Γιανγκ με τους Crazy Horse, στο Catalyst στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας, θα κυκλοφορήσει ως άλμπουμ και ταινία, με τίτλο «Way Down in the Rust Bucket», στις 6 Δεκεμβρίου. Είναι ένα μόνο από τα υλικά που σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός. Τους προηγούμενους μήνες, ο Γιανγκ έδωσε πρόγευση, στα Neil Young Archives, πολλών από τα τραγούδια του show, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα δοθεί ολόκληρο στη δημοσιότητα. Επιπλέον, το «Return to Greendale» -μια εκδήλωση, το 2003, στο πλαίσιο της τουρνέ για το «Greendale»- θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου. Την ίδια μέρα, προγραμματίζει την κυκλοφορία τού εδώ και καιρό αναμενόμενου δεύτερου box set «Neil Song Archives» (δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ακριβές περιεχόμενο, αλλά εκτιμάται ότι θα εστιάζει στην περίοδο 1973-1978).

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για την ταινία «The Timeless Orpheum», η οποία γυρίστηκε στο Orpheum Theater στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στις 28 Ιανουαρίου του 2019. «Είναι μια ταινία συναυλίας, με πολλές εναλλαγές και διακυμάνσεις, που αφηγείται την ιστορία μου και τη δική σας και τη δική μας ιστορία» έγραψε ο Γιανγκ. Ένα άλλο πρότζεκτ που ανακοίνωσε τις τελευταίες εβδομάδες είναι η «NYA Official Bootleg Series», στο πλαίσιο του οποίου θα κυκλοφορήσουν επισήμως φημισμένες συναυλίες του Γιανγκ οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια είχαν κυκλοφορήσει παράνομα.

Ποιος είναι

Ο Νιλ Γιανγκ (12 Νοεμβρίου 1945) είναι Καναδός συνθέτης, τραγουδιστής και σκηνοθέτης.

Μεγάλωσε στην Μανιτόμπα του Καναδά, όπου και ξεκίνησε την καριέρα του στην μουσική ροκ και κάντρυ. Το 1965 έκανε την πρώτη του μουσική περιοδεία σε όλο τον Καναδά. Το 1966 μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Εκεί έγινε μέλος του γκρουπ Buffalo Springfield. Ο πρώτος και ομώνυμος δίσκος του συγκροτήματος (Buffalo Springfield) κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία. Τον επόμενο χρόνο (1968), το συγκρότημα διαλύθηκε, αφού στο μεταξύ κυκλοφόρησε άλλους δύο δίσκους.

Το 1969 έγινε μέλος του φολκ συγκροτήματος Κρόσμπυ, Στιλς και Νας (Crosby, Stills, & Nash), το οποίο έτσι μετονομάστηκε σε Κρόσμπυ, Στιλς, Νας και Γιανγκ (Crosby, Stills, Nash & Young). Με το όνομα αυτό, το συγκρότημα εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ του Γούντστοκ των ΗΠΑ στις 18 Αυγούστου του 1969. Το συγκρότημα αυτό γνώρισε μεγάλες επιτυχίες με δύο δίσκους (Déjà Vu, 1969 και 4 Way Street, 1970) που έγιναν Νο. 1 στους καταλόγους των πιο εμπορικών δίσκων.

Από το 1970, ο Γιανγκ άρχισε σόλο καριέρα, άλλοτε κάνοντας πειράματα με την ροκ και άλλοτε με την κάντρυ. Δεξιοτέχνης της ακουστικής κιθάρας, διακρίθηκε στο τραγούδι διαμαρτυρίας. Η δεκαετία του ’70 υπήρξε χρυσή για τον Γιανγκ, καθώς γνώρισε επιτυχία με δίσκους όπως το After the gold rush, Harvest και Zuma. Την περίοδο αυτή άρχισε να συνεργάζεται με το συγκρότημα Crazy Horse, που θα γινόταν η μπάντα συνοδείας του για τα επόμενα τριάντα χρόνια, αλλά και με άλλους σημαντικούς μουσικούς όπως οι The Band, η Τζόνι Μίτσελ, η Λίντα Ρόνσταντ και η Έμιλου Χάρις. Στα τέλη της δεκαετίας άλλαξε τον ήχο του σε ηλεκτρικό, αγκαλιάζοντας το πανκ που εκείνη την εποχή βρισκόταν σε άνοδο, με το LP Rust never sleeps και την ομώνυμη περιοδεία.

Ακολούθησε μια περίοδος λιγότερο σημαντικών δίσκων και εμπορικών αποτυχιών κατά τη δεκαετία του ’80. Η καριέρα του Γιανγκ αναβιώθηκε με το δίσκο Freedom του 1989 και το τραγούδι Rockin’ in the free world, που αναφερόταν στα γεγονότα εκείνης της περιόδου με την πτώση του ανατολικού μπλοκ. Η επιστροφή του επισφραγίστηκε με τη συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα εκείνης της εποχής, τους Pearl Jam, στο LP Mirror Ball του 1995. Από τότε ο Γιανγκ κυκλοφόρησε άλλους οκτώ δίσκους, κινούμενος σε θεματολογία που έχει να κάνει με την πολιτική και οικονομική κατάσταση των ΗΠΑ, τον πόλεμο και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο τελευταίος του δίσκος, Chrome Dreams II, κυκλοφόρησε το 2007.

Έχει επίσης σκηνοθετήσει αρκετές ταινίες με το ψευδώνυμο Μπέρναρντ Σέικυ (Bernard Shakey) Το 2006 επανεμφανίστηκε με το συγκρότημα Κρόσμπυ, Στιλς, Νας και Γιανγκ.

Αν και μόνιμος κάτοικος της Καλιφόρνιας, ο Γιανγκ δεν έγινε ποτέ Αμερικανός υπήκοος. Είναι επιληπτικός και το 2005 διαγνώστηκε με εγκεφαλικό ανεύρυσμα, το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία με χειρουργική επέμβαση. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και το περιοδικό Rolling Stone τον έχει κατατάξει μεταξύ των εκατό καλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών.