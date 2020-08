Μια πανδαισία θεατρικών και μουσικών παραστάσεων καθώς και παραστάσεων χορού – αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα από πέρυσι – μας περιμένει στο Ηρώδειο από 3 έως 30 Σεπτεμβρίου. Το ρωμαϊκό ωδείο κινείται στις γνωστές γραμμές του, με μια αναπάντεχη θεατρική έκπληξη να ταράζει τα νερά. Για δύο μοναδικές βραδιές έρχεται στην Αθήνα η Μόνικα Μπελούτσι με το μονόλογο «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις» (28 & 29/9). Η σινεματική σταρ, στην παρθενική της εμφάνιση στο σανίδι, μεταμορφώνεται σε μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του 20ού αιώνα και μας υποδέχεται στο σαλόνι περισσότερο της Μαρίας και λιγότερο της Κάλλας, για να μοιραστεί αδημοσίευτες επιστολές της (οι οποίες μάλιστα θα κυκλοφορήσουν προσεχώς από τις εκδόσεις Πατάκη).

Ο Γάλλος Τομ Βολφ, συγγραφέας του βιβλίου «Maria by Callas: In her own words» (2016) και σκηνοθέτης του ομώνυμου ντοκιμαντέρ (2017), προχώρησε στο πρώτο θεατρικό του εγχείρημα, για να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής της γυναίκας πίσω από το λαμπερό προσωπείο. Η παράσταση που ανέβηκε τον Νοέμβριο του 2019 στο θέατρο Μαρινί του Παρισιού παρουσιάζεται σε έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για την Κάλλας, όπου πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση με το κατά κόσμον όνομά της Μαρία Καλογεροπούλου, σύμφωνα με τον Τομ Βολφ.

Στις 5 Σεπτεμβρίου οι λάτρεις του κλασικού χορού θα απολαύσουν ένα γκαλά με τις καλύτερες στιγμές εμβληματικών έργων του μπαλέτου, όπως «Η λίμνη των κύκνων», «Η Ωραία Κοιμωμένη» κ.ά., με πρωταγωνιστή τον πρώτο σολίστ των Μπολσόι τα τελευταία χρόνια, Ντένις Ρόντκιν. Στην παράσταση με τίτλο «Bolshoi Mariinsky Ballet Stars – Denis Rodkin and friends» εκτός από τον Ρόντκιν, γνωστό για την απαράμιλλη τεχνική και εκφραστικότητά του (όπως διαπιστώσαμε στον «Σπάρτακο» το 2018), το παρών θα δώσουν και 11 ακόμη από τους σπουδαιότερους χορευτές των θεάτρων Μπολσόι, Μαριίνσκι και Λα Σκάλα του Μιλάνου. Ανάμεσά τους οι Άννα Νικούλινα, Μιχαήλ Λομπούκιν, Αλεξέι Τιμοφέγιεφ, Νικολέτα Μάνι.

Από το πρόγραμμα δεν λείπουν το πάθος και η ένταση που φέρνουν επί σκηνής το φλαμένκο και το τάνγκο στο «Tango vs Flamenco Passion» (23/9) που διοργανώνει το Tango Acropolis Festival. Μια χορευτική μάχη που φλερτάρει με το ισπανικό «ντουέντε» και τον αργεντίνικο αισθησιασμό των τανγκέρος.

Τη συγκίνηση που έφερε στην ψυχή μας η «Όμορφη πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη σε απόδοση και σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη, αναμένουμε να ξαναζήσουμε στο Ηρώδειο στις 13 και 14/9. Οι μελωδίες της θρυλικής «Όμορφης πόλης» του 1962 πλέκονται με διαχρονικές επιτυχίες και ποιήματα του μουσικοσυνθέτη, καθώς και κείμενα του σκηνοθέτη, σε μια μουσικοθεατρική παράσταση-ωδή που ενώνει θεατές και ηθοποιούς σε μια γροθιά. Μεταξύ άλλων θα δούμε τους Δημήτρη Μπάση, Φωτεινή Βελεσιώτου (13/9), Μίλτο Πασχαλίδη (14/9), και τους Κώστα Καζάκο, Λήδα Πρωτοψάλτη, Γιώργο Κιμούλη, Πέγκυ Σταθακοπούλου, μαζί με τη λαϊκή ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

«Βάκχες»

Στη σκιά της Ακρόπολης, όμως, θα δούμε και τρεις περιοδείες του καλοκαιριού. Οι Σπύρος Παπαδόπουλος, Θανάσης Παπαγεωργίου, Άρης Σερβετάλης και Ορφέας Αυγουστίδης πρωταγωνιστούν στην προσέγγιση του Γιάννη Κακλέα στο μπεκετικό «Περιμένοντας τον Γκοντό» (16-17/9). Με μια δόση Σοφοκλή και Πιερ Πάολο Παζολίνι στήνει ο Δημήτρης Καραντζάς έναν «Οιδίποδα» για τρεις με τους Μιχάλη Σαράντη, Μαρία Κεχαγιόγλου και Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη (6/9), ενώ τη δική του πειραματική ματιά χαρίζει και ο Χρήστος Σουγάρης στις «Βάκχες» (3/9) του Ευριπίδη από το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, με τους Γιώργο Κοψιδά, Νίκο Καρδώνη, Νίκη Σερέτη κ.ά.

Music Stars

Eνδιαφέρουσες μουσικές στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο, ξεκινώντας από τον Stjepan Hauser των 2 Cellos (11/9) και καταλήγοντας στην διάσημη Καναδή βιολονίστρια Angle Dubeau (27/9) και τους Tiger Lillies (30/9). Στα must ο μύθος της Μαρινέλλας (4/9) και οι «5 λαϊκές μορφές» του Σταύρου Ξαρχάκου (7-8/9), ενώ στη ροκ πλευρά των πραγμάτων το «Classic Rock IV» με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (19-20/9), καθώς και η ροκ γιορτή των «Led Zeppelin Symphonic» (26/9). Επίσης, η καθιερωμένη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη (11/9), η πολύκροτη συνάντηση του Σάκη Ρουβά με τη Σόνια Θεοδωρίδου (12/9), η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με την Εστουδιαντίνα (15/9).

Πηγή: athinorama.gr