Οι Tiger Lillies,γνώριμοι στο Ελληνικό κοινό, επιστρέφουν. Το διάσημο punk / street opera τρίο θα δώσει στην Αθήνα μία μοναδική παράσταση, με τίτλο The Crack οf Doom and other quarantine tales, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στο Ηρώδειο. Πολλά από αυτά τα παρουσίασαν απευθείας στο διαδίκτυο την Πρωτομαγιά του 2020

Η αγγλική μπάντα, τιμημένη με υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στον κόσμο το νέο της album, Greek Songs, μαζί με τραγούδια από τα δύο Covid-19 albums, τα οποία ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown, αλλά και από ολόκληρη την 30χρονη καριέρα τους.



Βασισμένα σε στίχους Ρεμπέτικων τραγουδιών από τις αρχές του 20ου αιώνα, τα Ελληνικά Τραγούδια των Tiger Lillies επικεντρώνονται στη ζωή των χαμηλότερων στρωμάτων της κοινωνίας, λέγοντας ιστορίες για τη φτώχεια, την έλλειψη στέγης, τον εθισμό σε ουσίες, τη αστυνομική βαρβαρότητα και τη χαμένη αγάπη.

Η ιδιαίτερη μουσική τους συνδυάζει την ατμόσφαιρα των προπολεμικών cabaret του Βερολίνου, την αναρχική όπερα, το θέατρο του δρόμου και την τσιγγάνικη μουσική, με τις φωνές του Bertolt Brecth και του Jacques Brel να παίζουν σε διάφορους τόνους .

Πως τους σχολιάζουν τα ξένα μέσα

«Σοβαροί, χιουμοριστικοί και βλάσφημοι, οδηγούν τον ανυποψίαστο θεατή σε μία συναισθηματική κορύφωση ικανή να φτάσει στην καρδιά και να την ξεριζώσει. Η παράστασή τους είναι εκπληκτική» / The Independent

«Η δημιουργία των Tiger Lillies είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική, εμπρηστική, σκληρή και επώδυνα όμορφη» / The Guardian

The Tiger Lillies present “The Crack οf Doom and other quarantine tales” / Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00 / Ώρα Έναρξης 21:00

Τιμές εισιτηρίων: Πάνω Διάζωμα / 25 – 30 – 35 – 40 ευρώ, Κάτω Διάζωμα / 50 – 60 – 70 – 80 ευρώ, ΑΜΕΑ / 25 ευρώ

Διάθεση Εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876/ Online στο viva.gr

Φυσικά σημεία viva / Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Φεστιβάλ Αθηνών Κεντρικά εκδοτήρια / Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) Δε-Πα 10:00-18:00, Σα 10:00-16:00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού Δε-Κυ 10:00-14:00 & την ημέρα της παράστασης 18:00-21:00 Εκπτωτικά εισιτήρια ΑΜΕΑ αποκλειστικά από τα εκδοτήρια του ΕΦ (περιορισμένος αριθμός, με σειρά προτεραιότητας)