Έφυγε από τη ζωή στα 59 χρόνια του, ο Τουρκογερμανός ηθοποιός Μπιρόλ Ουνέλ. Υποδύθηκε τον πρώτο ρόλο στις ταινίες «Soul Kitchen» και «Head-On» (ελληνικός τίτλος «Μαζί ποτέ»). «Δυστυχώς, μπορώ να επιβεβαιώσω τον θάνατο του Μπιρόλ Ουνέλ. Πέθανε χθες (Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου) στο Βερολίνο από τις συνέπειες μιας σοβαρής ασθένειας», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του θεάτρου Μαξίμ Γκόρκι του Βερολίνου.

Γεννημένος στη Σελεύκεια της επαρχίας της Μερσίνης στη νότια Τουρκία, μετανάστευσε το 1968 με τους γονείς του στη Γερμανία όπου η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Στουρ, κοντά στη Βρέμη. Ο Ουνέλ σπούδασε υποκριτική παρακολουθώντας μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Θεάτρου Ανόβερου. Το ντεμπούτο του το έκανε στον κινηματογράφο το 1987 με τη ταινία The Passenger – Welcome to Germany, όπου πρωταγωνίστησε ο Τόνι Κέρτις.

Ακολούθησαν διάφοροι μικροί ρόλοι, ώσπου το 1998 η συμμετοχή του στην ταινία Dealer τον έκανε περισσότερο γνωστό. Το ντεμπούτο του ως ηθοποιός του θεάτρου έγινε το 1992 στο Kunsthaus Tacheles του Βερολίνου, όπου εργάστηκε και ως σκηνοθέτης και μεταξύ άλλων πρωταγωνίστησε στη θεατρική παράσταση Caligula. Η συμμετοχή του στην κινηματογραφική ταινία Η Ιουλία τον Αύγουστο το 2000 ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε ταινία του Φατίχ Ακίν.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου. Είχες ένα φως μέσα σου που πάντοτε με εξέπληττε», έγραψε ο Φατίχ Ακίν στο Instagram μετά την ανακοίνωση του θανάτου του. Στο «Μαζί ποτέ» (2004) ο Ουνέλ ενσαρκώνει έναν περιθωριακό αλκοολικό που δέχεται να παντρευτεί μια νεαρή Γερμανίδα τουρκικής καταγωγής η οποία θέλει με κάθε τρόπο να ξεφύγει από την παραδοσιακή, θρησκευόμενη οικογένειά της. Έλαβε πολλά βραβεία ερμηνείας στην Ευρώπη για τον ρόλο αυτόν ενώ η ταινία κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου (Μπερλινάλε).

Ο Ακίν και ο Ουνέλ θα συνεργαστούν ξανά το 2010 στο «Soul Kitchen», που έλαβε το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ της Βενετίας (Μόστρα). Στην ταινία, ο Μπιρόλ Ουνέλ υποδύεται τον οξύθυμο μάγειρα ενός εστιατορίου του Αμβούργου.