Την εύρεση μίας κρύπτης με 13 σφραγισμένα φέρετρα ηλικίας σχεδόν 2.550 ετών στη νεκρόπολη της Σακκάρα στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της χώρας. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ευρήματα σε βάθος 10 μέτρων. Η ανακάλυψη ενίσχυσε την αισιοδοξία των ειδικών για ασύλητο ταφικό μνημείο.

Οι αιγυπτιακοί τάφοι στη Σακκάρα, μέσα στη διάρκεια των χρόνων, λεηλατήθηκαν ενώ έχουν πραγματοποιηθεί αναρίθμητες μη αδειοδοτημένες εκσκαφές. Οι τρεις σφραγισμένες κόγχες εντός του ταφικού μνημείου υποδηλώνουν ότι περισσότερα ευρήματα και ίσως περισσότερα φέρετρα περιμένουν σφραγισμένα, ανέφερε ο υπουργός Khaled El-Enany. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο, μια ομάδα αρχαιολόγων στη Σακκάρα ανακάλυψε μουμιοποιημένα λιοντάρια και μουμιοποιημένες γάτες όπως επίσης χάλκινα και ξύλινα αγάλματα.

Τον Μάιο, ο δημοσιογράφος Andrew Curry παρουσίασε στο National Geographic ένα τεράστιο εργαστήριο μουμιοποίησης στην αρχαία νεκρόπολη. Το εργαστήριο χαρακτηρίστηκε ως ο «πρώτος οίκος τελετών της αρχαίας Αιγύπτου». Προς το παρόν, οι ταυτότητες εκείνων που βρίσκονται θαμμένοι στο ταφικό μνημείο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα παραμένουν άγνωστες.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έθαβαν συχνά τους πλούσιους σε σαρκοφάγους, μέσα σε περίτεχνες κρύπτες, σε μεγαλύτερα βάθη, τα οποία θεωρούσαν πως βρίσκονται πιο κοντά στον κάτω κόσμο. Οι λιγότερο εύποροι τοποθετούνταν σε ξύλινα φέρετρα και σε μικρότερα βάθη, ή απλά τυλίγονταν με ύφασμα και θάβονταν στην άμμο. Η πρόσφατη ανακάλυψη αποτελεί αριθμητικά τη μεγαλύτερη από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν οι αρχές αποκάλυψαν τριάντα στη νεκρόπολη Al-Asasif στη Δυτική Όχθη του Λούξορ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،

انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.

An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.

Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara

Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo

— Khaled El-Enany (@KhaledElEnany6) September 6, 2020