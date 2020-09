Ο Τζέρεμι Άιρονς είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, με κλασική θεατρική παιδεία. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία μυστηρίου του Μπαρμπέτ Σρέντερ «Το γύρισμα της τύχης» (1990). Γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1948 στη νήσο Γουάιτ της Μεγάλης Βρετανίας, o νεώτερος γιός ενός λογιστή και μιας νοικοκυράς. Από μικρός έδειξε την καλλιτεχνική του κλίση παίζοντας ντραμς και φυσαρμόνικα στην σχολική μπάντα «The Four Pillars of Wisdom». Μετά την αποφοίτησή του στράφηκε στην υποκριτική και σπούδασε στην δραματική σχολή του Ολντ Βικ στο Μπρίστολ. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 άρχισε τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση, κυρίως σε σειρές του BBC, και στο θέατρο με τον Βασιλικό Σεξπιρικό Θίασο. Το 1984 τιμήθηκε με Τόνι για την ερμηνεία του στο θεατρικό έργο του Τομ Στόπαρντ «The Real Thing» («Το πιο αληθινό», όπως έχει παιχτεί στην Ελλάδα).

Το 1980 έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Νιζίνσκι» («Nijinsky») και έγινε ευρύτερα γνωστός τον επόμενο χρόνο με την ταινία η «Η Ερωμένη του Γάλλου Υπολοχαγού» («The French Lieutenant’s Woman») και την τηλεοπτική σειρά «Επιστροφή στο Μπράιτσχεντ» («Brideshead Revisited»), βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ίβλιν Γουό.

Συνέχισε με ρόλους «κακού» στις ταινίες «Οι Διχασμένοι» ( «Dead Ringers, 1988) και «Γύρισμα της Τύχης» («Reversal of Fortune», 1990). Στην τελευταία ταινία, η οποία βασιζόταν σε πραγματικά γεγονότα, υποδύθηκε τον Κλάους φον Μπίλοβ, ένα ξεπεσμένο αριστοκράτη που δικάστηκε και αθωώθηκε για την απόπειρα δολοφονίας της πάμπλουτης συζύγου του. Για την απεικόνιση του αινιγματικού «ήρωα» της ταινίας κέρδισε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου το 1990.

Ο Άιρονς εμφανίστηκε στη συνέχεια στο αισθηματικό δράμα «Μοιραίο Πάθος» («Damage»,1992), στην ταινία δράσης «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει: Η Εκδίκηση» («Die Hard: With a Vengeance, 1995) και ως καθηγητής Χάμπερτ στην «Λολίτα» («Lolita», 1997), μια προσαρμογή του μυθιστορήματος του Βλαντιμίρ Νάμποκοφ από τον σκηνοθέτη Άντριαν Λιν. Στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο βασιλιάς των Λιονταριών» («The Lion King», 1994), δάνεισε την φωνή του σε ένα μοχθηρό λιοντάρι.

Η κινηματογραφική του παρουσία στις αρχές του 21ου αιώνα, περιλάμβαναν υποστηρικτικούς ρόλους στις ταινίες «Η τελευταία λέξη της Τζούλια» («Being Julia», 2004) του σπουδαίου ούγγρου σκηνοθέτη Ίστβαν Σάμπο, «Βασίλειο του Ουρανού»(«Kingdom of Heaven», 2005) του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Appaloosa» (2008), «Ο Δρόμος του Χρήματος» («Margin Call», 2011), «Οι Λέξεις» («The Words», 2012), «Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ» («Race», 2016), «Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης («Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016») και «Justice League» (2017). To 2015, συμπρωταγωνίστησε ως μαθηματικός Χάρντι στο βιογραφικό δράμα του Ματ Μπράουν «Ο Ανθρωπος που γνώριζε το άπειρο» («Τhe Man Who Knew Infinity», 2015) , ως αρχιτέκτονας ενός πύργου που μετατρέπεται σε πεδίο μάχης στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «High-Rise (2015), μια προσαρμογή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Τζέιμς Μπάλαρντ και ως κακοποιός στην περιπέτεια φαντασίας «Assassin’s Creed» (2016), βασισμένη στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι. Το 2018 εμφανίσθηκε στο θρίλερ κατασκοπίας «Το Κόκκινο Σπουργίτι» («Red Sparrow»).

Συνέχισε να παίζει σε τηλεοπτικές σειρές και το 2005 τιμήθηκε με Έμμυ για τον ρόλο του Κόμη του Λέστερ στο έργο «Elizabeth I». Στη σειρά «Οι Βοργίες» («Τhe Borgias», 2011-2013), υποδύθηκε τον Πάπα Αλέξανδρο ΣΤ’, μια αμφιλεγόμενη μορφή της Αναγέννησης.

Αναπτύσσει εδώ και πολλά χρόνια πλούσια κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα. Είναι υπέρμαχος της κατάργησης της θανατικής ποινής και συμμετέχει σε καμπάνιες της Διεθνούς Αμνηστίας, υποστηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του AIDS και είναι υποστηρικτής και χρηματοδότης του Εργατικού Κόμματος, αλλά και μεμονωμένων υποψηφίων του κόμματος των Πρασίνων της Μεγάλης Βρετανίας. Από το 2011 είναι πρεσβευτής καλής θελήσεως του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων του ΟΗΕ (FAO). Στην προσωπική του ζωή έχει νυμφευτεί δύο φορές. Ο πρώτος γάμος με την ηθοποιό Τζούλι Χάλαμ διάρκεσε λίγους μήνες το 1969. Από το 1978 είναι παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Σινέιντ Κιούζακ με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Πηγή: Σαν Σήμερα