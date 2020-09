Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Mike Pompeo, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη και Susan Pompeo, επισκέφθηκαν το απόγευμα τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Άπτερα, στα νοτιοανατολικά του Κόλπου της Σούδας στην Κρήτη.

Στην Άπτερα τους υποδέχτηκε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και μαζί με την Έφορο Χανίων, Ελένη Παπαδοπούλου, τους ξενάγησαν στα μνημεία. Όπως σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού κατά τη ξενάγηση, η Άπτερα είναι από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις – κράτη της Κρήτης η οποία αποκαλύπτεται σταδιακά με τις ανασκαφές.

Στο αρχαίο θέατρο της Απτέρας, οι κ. Μητσοτάκης και Πομπέο, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, στάθηκαν στη θυμέλη, στο κέντρο της ορχήστρας του θεάτρου (το οποίο χρονολογείται από την ελληνιστική περίοδο) και είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την εξαιρετική ακουστική του χιλιάδες χρόνια μετά την οικοδόμησή του.

«Είναι εξαιρετικό, είναι μια σπουδαία εμπειρία» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Πομπέο, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το ποιες είναι οι σκέψεις του.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2020, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε γεύμα εργασίας στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, μετά τη ξενάγηση στη βάση της Σούδας και τις κοινές δηλώσεις των δυο αντρών. Σε φωτογραφίες διακρίνονται οι δύο άνδρες να συζητούν σε φιλικό κλίμα αρχικά έξω από το πατρικό σπίτι του πρωθυπουργού και στη συνέχεια στο τραπέζι, το κέντρο του οποίου κοσμεί μία εντυπωσιακή ανθοσύνθεση.

Στο γεύμα εργασίας, όπως φαίνεται και από τα stories που ανέβασε ο πρωθυπουργός στο Instagram, συμμετείχαν ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού του γεύματος περιελάμβανε καλτσούνια με γλυκιά μυζήθρα, ντολμαδάκια με ρύζι και αρωματικά, χωριάτικη σαλάτα, γιουβέτσι μοσχάρι με κριθαράκι και τριμμένο κρητικό τυρί, κέικ σοκολάτας ρολό και καφές. Το φαγητό συνοδεύτηκε με κρασί αλλά και ρακή.

Στα ελληνικά ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φιλοξενία του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. «Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που μου έδειξε την αληθινή έννοια της ελληνικής φιλοξενίας», έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάικ Πομπέο. Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατέστησε σαφές πως η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας βασίζεται στο ισχυρό θεμέλιο των δεσμών των δύο λαών, μια απόδειξη των κοινών αξιών των χωρών μας και της διαρκούς φιλίας τους.

Ο κ. Πομπέο συνοδεύει την ανάρτηση από μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ να γευματίζουν στην αυλή της οικίας του κ. Μητσοτάκη.

Ευχαριστώ to @PrimeministerGR for showing me the true meaning of Greek hospitality. The U.S.-Greece relationship is built on a strong foundation of people-to-people ties, a testament to our countries’ shared values and enduring friendship. pic.twitter.com/Q1Kqnyfd6F

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2020