Ο διάσημος τραγουδιστής, αλλά και ηθοποιός, Johnny Nash, πέθανε σε ηλικία 80 ετών χθες, Τρίτη 6/10. Ο Αμερικανός, γνωστός κυρίως για την επιτυχία του ”I Can See Clearly Now”, σε ρυθμούς με άμεση επιρροή από τη μουσική ρέγκε, πέθανε από φυσικά αίτια, όπως ενημέρωσε ο γιος του καλλιτέχνη στην ιστοσελίδα TMZ, η οποία αφορά κυρίως σε διασημότητες.

Ο γιος του σπουδαίου τραγουδιστή και ηθοποιού, μίλησε για τον πατέρα του στον τηλεοπτικό σταθμό CBSLA, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Ήταν θαυμάσιος πατέρας και οικογενειάρχης. Αγαπούσε τους ανθρώπους και τον κόσμο. Θα λείψει στην κοινότητά του. Η οικογένεια ήταν το παν γι’ αυτόν». Ακόμη, διευκρίνισε πως ο πατέρας του πέθανε στο σπίτι του, στο Χιούστον.

Ποιος ήταν ο Johnny Nash

O Johnny Nash γεννήθηκε στο Χιούστον, στις 19 Αυγούστου 1940. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του ’50, ως τραγουδιστής της R&B, ενώ λίγο αργότερα τραγούδησε και σε ρυθμούς ρέγκε. Το 1972 κυκλοφόρησε το τραγούδι με το οποίο έγινε διάσημος στο ευρύ κοινό, με το όνομα ”I Can See Clearly Now”. Το εν λόγω τραγούδι έμεινε στην κορυφή του τσαρτ Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες, ενώ γνώρισε μεγάλη επιτυχία και στον Καναδά, στη Βρετανία και στη Νότια Αφρική.

Τη δεκαετία του 1960 ταξίδεψε στην Τζαμάικα. Εκεί, επηρεάστηκε από το μουσικό ρεύμα, του οποίου γνωστότερος εκπρόσωπος ήταν ο γνωστός Μπομπ Μάρλεϊ. Ο Johnny Nash κυκλοφόρησε ακόμα διασκευές των τραγουδιών ”Stir It Up” και ”There are More Questions Than Answers” του Μάρλεϊ, οι οποίες γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Το τελευταίο του άλμπουμ, με τίτλο Here Again, κυκλοφόρησε το 1986, ενώ συμμετείχε και σε ταινίες όπως Take a Giant Step, Want So Much To Believe και Key Witness.

Ήταν παντρεμένος με την Κάρλι Νας, και μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, τον γιο τους Τζόνι Τζούνιορ Νας και την κόρη τους Μόνικα Νας, ενώ όλοι μαζί έμεναν στο Χιούστον, όπου και γεννήθηκε ο μεγάλος καλλιτέχνης.