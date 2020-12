Ο Χάρισον Φορντ, ηλικίας 78 ετών, θα φορέσει εκ νέου το εμβληματικό καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς στην πέμπτη και τελευταία ταινία με τις περιπέτειες του ατρόμητου αρχαιολόγου, που αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2022, ανακοίνωσε επισήμως η Disney, γεγονός που προκάλεσε τη χαρά χιλιάδων θαυμαστών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Βρισκόμαστε στη φάση της προ-παραγωγής για το επόμενο και τελευταίο επεισόδιο του Ιντιάνα Τζόουνς. (…). Και σίγουρα, ο ίδιος ο Ίντι, ο Χάρισον Φορντ θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει το ταξίδι του θρυλικού αυτού χαρακτήρα», ανέφερε η πρόεδρος της Lucasfilm, Κάθλιν Κένεντι, σε μια συνέντευξη τύπου που οργάνωσε ο όμιλος Disney για τους επενδυτές του.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ταινίες, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν θα βρεθεί πίσω από την κάμερα. Αντ’ αυτού, ο Τζέιμς Μάνγκολντ θα δίνει τις σκηνοθετικές οδηγίες, διευκρίνισε η Κάθλιν Κένεντι. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2021 και η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2022.

Ήταν το 1981 όταν ο Χάρισον Φορντ, ήδη διάσημος εκείνη την εποχή για τον ρόλο του Χαν Σόλο στον Πόλεμο των Άστρων, θα αναλάμβανε να ενσαρκώσει τον ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς στους Κυνηγούς της Χαμένης Κιβωτού, με σκηνοθέτη τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Παγκόσμια επιτυχία, την ταινία ακολούθησαν τα επίσης δημοφιλή Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού το 1984 και Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία το 1989, με τον Σον Κόνερι στον ρόλο του πατέρα του αρχαιολόγου.

Μια τέταρτη ταινία, ο Ιντιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου, που ναι μεν γέμισε τα ταμεία, ωστόσο απογοήτευσε τους κριτικούς και μέρος των θαυμαστών, κυκλοφόρησε το 2008, πάντα με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ.

Η καριέρα του Χάρισον Φορντ

Ο Xάρισον Φορντ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1942. Είναι γνωστός για τους ρόλους του ως Χαν Σόλο στην αρχική τριλογία Ο Πόλεμος των Άστρων και ως Ιντιάνα Τζόουνς στην ομότιτλη σειρά ταινιών. Η καριέρα του εδώ και τέσσερις δεκαετίες περιλαμβάνει ρόλους σε αρκετές εισπρακτικές επιτυχίες όπως Εργαζόμενο Κορίτσι (Working Girl, 1988), Αθώος Μέχρι Αποδείξεως του Εναντίου (Presumed Innocent, 1990), Ο Φυγάς (The Fugitive, 1993), Air Force One (1997) και Ένοχο Μυστικό (What Lies Beneath, 2000).

Έχει λάβει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 1995 για την ταινία Μάρτυρας Εγκλήματος (Witness) και τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα. Το 2002 στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών βραβεύτηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς Cecil B. DeMille. Οι συνολικές εισπράξεις των ταινιών του στο αμερικανικό box office αγγίζουν τα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας τον στην 2η θέση.

Ο Φορντ έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Οι Ήρωες (Heroes, 1970), Ομάδα Κρούσεως “10” απ’ το Ναβαρόνε (Force 10 from Navarone, 1978) και Οι Εραστές της Μεγάλης Νύχτας (Hanover Street, 1979). Επίσης συμπρωταγωνίστησε με τον Τζιν Γουάιλντερ στην ταινία Το Πιο Σιγανό Πιστόλι του Ουέστ (The Frisco Kid, 1979). Το 1982 πρωταγωνίστησε στην καλτ ταινία επιστημονικής φαντασίας Blade Runner. Ακολούθησαν και πιο δραματικοί ρόλοι όπως Μάρτυρας Εγκλήματος (Witness, 1985), Η Ακτή του Κουνουπιού (The Mosquito Coast, 1986) και Frantic (1988) σε σκηνοθεσία Ρόμαν Πολάνσκι.

Η δεκαετία του 1990 έφερε στο Φορντ το ρόλο του Τζακ Ράιαν στις ταινίες Παιχνίδια Ολέθρου (1992) και Άμεσος Κίνδυνος (Clear and Present Danger, 1994), Ο Φυγάς (The Fugitive, 1993) μαζί με τον Τόμι Λι Τζόουνς, Ο Τρομοκράτης (The Devil’s Own, 1997) μαζί με τον Μπραντ Πιτ και Air Force One (1997). Ακολούθησε μια περίοδος με ταινίες που απέσπασαν πολύ κακές κριτικές ενώ και η πορεία τους στο box office ήταν άκρως απογοητευτική, όπως Έξι Μέρες, Επτά Νύχτες (Six Days Seven Nights, 1998), Παιχνίδια της Τύχης (Random Hearts, 1999), Υποβρύχιο Κ-19: Ο Φονιάς (K-19: The Widowmaker, 2002), Οι Μπάτσοι του Χόλιγουντ (Hollywood Homicide, 2003) και Κωδικός Προστασίας (Firewall, 2006). Εξαίρεση αποτέλεσε το Ένοχο Μυστικό (What Lies Beneath) το 2000 μαζί με τη Μισέλ Φάιφερ, με 300 εκατομμύρια εισπράξεις παγκοσμίως.

Τελευταίες του ταινίες ήταν οι: Παράνομες Πράξεις (Crossing Over, 2009), Ακραία Μέτρα (Extraordinary Measures, 2010) και Πρωινό Ξύπνημα (Morning Glory, 2010). Επόμενη ταινία ήταν το Cowboys & Aliens, η οποία κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου 2011.

Ο Φορντ έχει δύο γιους, Μπέντζαμιν και Γουίλαρντ, με την πρώτη του σύζυγο Μέρι Μαρκουάρντ, καθώς και άλλα δύο παιδιά, Μάλκολμ και Τζόρτζια, με τη δεύτερη σύζυγό του, τη σεναριογράφο Μελίσα Μάθισον. Στις 15 Ιουνίου 2010 παντρεύτηκε την ηθοποιό Καλίστα Φλόκχαρτ.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις