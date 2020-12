Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα τμήμα του πύργου με 119 ανθρώπινα κρανία. Ο πύργος είχε ανακαλυφθεί το 2015, σε εργασίες αναπαλαίωσης κτιρίου στην πρωτεύουσα του Μεξικό.

Το Huey Tzompantli βρισκόταν στην άκρη του ναού που ήταν αφιερωμένος στον Huitzilopochtli, θεό του πολέμου, του ήλιου, των ανθρωποθυσιών και προστάτη του Τενοτστιτλάν, της πρωτεύουσας των Αζτέκων. Ο Huitzilopochtli απαιτούσε ανθρωποθυσίες, προκειμένου ο ήλιος να εξακολουθεί να ανατέλλει και να μην βυθιστεί ο κόσμος στο σκοτάδι.

Ο πολιτισμός των Αζτέκων άνθισε από τον 14ο ως τον 16ο αιώνα στο κεντρικό Μεξικό και τελείωσε με την άφιξη των Ισπανών υπό τον Χερνάν Κορτές, που κατέλαβαν την πρωτεύουσά τους, το 1521.

Σύμφωνα με το BBC, το κυλινδρικό τμήμα που είναι φτιαγμένο από κρανία, βρίσκεται κοντά στον Μητροπολιτικό Ναό, έναν από τους μεγαλύτερους στο Τενοτστιτλάν και σημερινό Μέξικο Σίτυ. Ο ναός χτίστηκε σε τρεις φάσεις, μεταξύ 1486 και 1502.

Η ανακάλυψη του πύργου, προκάλεσε αίσθηση γιατί διαπιστώθηκε πως θύματα των θυσιών δεν ήταν μόνο νεαροί πολεμιστές αλλά και γυναίκες και παιδιά. Αρχαιολόγοι που μίλησαν στο BBC, δηλώνουν πως ορισμένοι ήταν αιχμάλωτοι που προορίζονταν για τις τελετουργικές θυσίες και προσθέτουν πως όλοι όσοι θυσιάζονταν είχαν τον χαρακτήρα του “ιερού“, αφού αποτελούσαν δώρο στους θεούς ή ήταν οι ίδιοι προσωποποιήσεις των θεών.

“Το Templo Mayor εξακολουθεί να μας εκπλήσσει και το Huey Tzompantli είναι χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα των νεότερων χρόνων στη χώρα” δήλωσε η μεξικανή υπουργός Πολιτισμού, Alejandra Frausto, σχετικά με την ανακάλυψη.

The East Tower of Tenochtitlan’s skull rack has been discovered. The West Tower was discovered in 2015.

Here is the press release from the Secretary of Culture: https://t.co/7u6VK3796H pic.twitter.com/B6CJ5fnViH

