Δυο 24ωρα λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν πέντε χρόνια από τον θάνατό του David Bowie, στις 10 Ιανουαρίου 2016, και την ημέρα που αν ζούσε θα γιόρταζε τα 74α γενέθλιά του, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, δόθηκαν στη δημοσιότητα δυο διασκευές του σε τραγούδια του John Lennon και του Bob Dylan. Ο «Starman», συνεχίζει να μας χαρίζει «νέα» μουσική ακόμα κι αν δεν βρίσκεται πια στον πλανήτη Γη. Και όπως φαίνεται, στο αρχείο του David Bowie, υπάρχουν πολλές άγνωστες ηχογραφήσεις του που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.

Ο David Bowie διασκεύασε το 1998 στα Looking Glass Studios στη Νέα Υόρκη μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του και παραγωγό Toni Visconti το τραγούδι «Mother» που κυκλοφόρησε ο John Lennon το 1979 στο άλμπουμ «John Lennon/Plastic Ono Band». Η διασκευή επρόκειτο να συμπεριληφθεί σε ένα tribute άλμπουμ προς τιμή του ιδρυτή των Beatles αλλά το εγχείρημα δεν τελεσφόρησε και παρέμεινε ακυκλοφόρητη.

Η δεύτερη διασκευή του David Bowie είναι στο τραγούδι «Tryin’ to Get to Heaven» από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «Time Out Of Mind» που κυκλοφόρησε το 1997. Σχεδόν το ίδιο διάστημα, το 1997 στις Βερμούδες και το 1998 στα Sound On Sound Studios στη Νέα Υόρκη, ο David Bowie δοκίμασε να δώσει τη δική του εκδοχή στο τραγούδι του Bob Dylan, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του ζωντανού άλμπουμ «LiveAndWell.com» που κυκλοφόρησε το 1999.

Δύο τραγούδια, με τη μοναδική φωνή του David Bowie, που μας υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά το μέγεθος της απώλειάς του. Οι δυο ακυκλοφόρητες μέχρι πρότινος διασκευές θα κυκλοφορήσουν από τη Rhino Records σε 8.147 αντίτυπα, ενώ είναι ήδη διαθέσιμες σε streaming πλατφόρμες.

Στη συνέχεια των «εορτασμών» των γενεθλίων του David Bowie, ένα all star live stream είναι προγραμματισμένο για τις 8 Ιανουαρίου. Στο «A Bowie Celebration: Just For One Day!» θα δούμε και θα ακούσουμε μεταξύ άλλων ζωντανές ερμηνείες από τον frontman των Nine Inch Nails, Trent Reznor, τον frontman των Smashing Pumpkins, Billy Corgan, τον τραγουδιστή των Jane’s Addiction, Perry Farrell.

Εκδήλωση για καλό σκοπό με αφορμή τα γενέθλια του

Ένα πλήθος καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι: Μπόι Τζορτζ, Ρίκι Τζερβέις, Κόρι Τέιλορ των Slipknot και Ντέιβ Ναβάρο, έχουν προστεθεί στην ειδική εκδήλωσης ζωντανής ροής με φιλανθρωπικό σκοπό, που θα πραγματοποιηθεί για να τιμηθεί η ζωή και η καριέρα του Ντέιβιντ Μπόουι. Το «A Bowie Celebration: Just For One Day!» θα μεταδοθεί παγκοσμίως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 με αφορμή τα 74α γενέθλια του καλλιτέχνη, ο οποίος πέθανε στις 10 Ιανουαρίου του 2016. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Μάικ Γκάρσον, ο οποίος υπήρξε μέλος του συγκροτήματος του Μπόουι και θα βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για το Save The Children.

Ήδη έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν οι: Yungblud, Άννα Κάλβι και Duran Duran, ενώ επίσης αναμένεται ότι θα εμφανιστούν και οι: Τέιλορ Μόμσεν, Τέιλορ Χόκινς των Foo Fighters, Κρις Σάνι των Jane’s Addiction και Γκάρι Μπάρλοου του συγκροτήματος Take That. Εμφάνιση θα πραγματοποιήσουν και οι: Άνταμ Λάμπερτ, Άντρα Ντέι, Μάικλ Σ. Χολ, Ίαν Χάντερ, Άτικους Ρος και πολλοί άλλοι. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 2 πμ ώρα Ηνωμένου Βασιλείου (4 πμ ώρα Ελλάδας) και θα είναι διαθέσιμη για όσους αγοράσουν εισιτήριο σε όλο τον κόσμο, για 24 ώρες μετά την έναρξη της.

