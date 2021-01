Αποχαιρετώντας τον Λάρι Κινγκ, ο πρόεδρος του CNN, Jeff Zucker δήλωσε: “Ο ατημέλητος νεαρός από το Μπρούκλιν, έκανε μία καριέρα που έμεινε στην ιστορία, μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Η περιέργειά του για τον κόσμο ήταν η κινητήριος δύναμη του, αλλά ήταν το γενναιόδωρο πνεύμα του που έλκυε τον κόσμο σε αυτόν. Είμαστε περήφανοι για τα 25 χρόνια που πέρασε στο CNN, όπου οι συνεντεύξεις του, οι οποίες ‘έβγαζαν ειδήσεις‘ πραγματικά τοποθέτησαν το κανάλι στην διεθνή σκηνή. Από την οικογένεια του CNN, στέλνουμε τις σκέψεις και τις προσευχές μας στην οικογένειά του και υποσχόμαστε να διατηρήσουμε την περιέργεια αυτή που είχε και στην δική μας δουλειά”.

Παραγωγός της εκπομπής του μιλά στο CNN

“He treated every guest the same. It didn’t matter if it was a president or…somebody off the street,” Wendy Walker, former executive producer of “Larry King Live,” says about the broadcasting legend, adding that he “never wanted to be prepared” for interviews. pic.twitter.com/xUHpLkJpKO

— CNN (@CNN) January 23, 2021