Δ.Ε.Ο.Σ με Supercars: Το κυνήγι της ΑΑΔΕ - Τι ισχύει για την κυκλοφορία οχημάτων με ξένες πινακίδες

Η ΑΑΔΕ «σήκωσε» 229 supercars με ξένες πινακίδες. Μάθετε πότε η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και πώς να αποφύγετε τα εξοντωτικά πρόστιμα.

Η εικόνα μιας ολοκαίνουργιας Lamborghini ή μιας Bentley να διασχίζει τους δρόμους της Αθήνας ή της Μυκόνου μαγνητίζει πάντα τα βλέμματα. Όταν όμως αυτά τα ακριβά αυτοκίνητα έχουν ξένες πινακίδες, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο… αισθητικό είναι και ελεγκτικό. Τις τελευταίες ημέρες, η «ελίτ» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, η Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), εξαπέλυσε ένα σαρωτικό ανθρωποκυνηγητό, την «Επιχείρηση Supercars», αποδεικνύοντας ότι ο νόμος δεν κάνει διακρίσεις στα κυβικά και την ιπποδύναμη.

Το χρονικό των κατασχέσεων

Με «όπλα» τα ψηφιακά εργαλεία και πληροφορίες από τα διόδια και τα τελωνεία, οι ελεγκτές του Δ.Ε.Ο.Σ πραγματοποίησαν στοχευμένες εφόδους. Από πολυτελή πάρκινγκ και αντιπροσωπίες μέχρι κοσμικά στέκια, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: 229 πολυτελή οχήματα δεσμεύτηκαν, με τη συνολική τους αξία να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στη λίστα των «συλληφθέντων» βλέπουμε: Ferrari, Porsche, Mercedes, Audi. Κάποια από αυτά αγγίζουν σε αξία τις 750.000 ευρώ. Ωστόσο, πίσω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα κρύβονταν σοβαρές παραβάσεις: Από μη ταξινόμηση και παράνομη κυκλοφορία από μη δικαιούχους, μέχρι υποτιμολόγηση, προβλήματα στο «πόθεν έσχες» και ψευδείς δηλώσεις φορολογικής κατοικίας. Σε μια περίπτωση μάλιστα, ο έλεγχος έβγαλε λαβράκι, καθώς εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης, ενώ σε άλλα οχήματα βρέθηκαν παραποιημένοι αριθμοί πλαισίου, παραπέμποντας σε κυκλώματα κλεμμένων αυτοκινήτων.

Ξένες πινακίδες: Πότε είναι νόμιμες;

Το περιστατικό αυτό φέρνει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς: Πότε μπορεί κάποιος να οδηγεί νόμιμα ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα; Η απάντηση δεν είναι απλή, καθώς ο νόμος θέτει αυστηρές προϋποθέσεις.

Το βασικό κριτήριο είναι η συνήθης κατοικία. Ο κάτοχος πρέπει να διαμένει στο εξωτερικό τουλάχιστον 185 ημέρες τον χρόνο. Η παραμονή του οχήματος στην Ελλάδα επιτρέπεται για διάστημα έως 6 μήνες (συνεχείς ή διακεκομμένους) ανά δωδεκάμηνο.

Υπάρχουν βέβαια και ειδικές κατηγορίες

• Φοιτητές: Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό μπορούν να χρησιμοποιούν το όχημά τους για όσο διαρκούν οι σπουδές τους (με περιορισμούς κατά τις διακοπές τους στην Ελλάδα).

• Εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αν εργάζεστε σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και η εταιρεία σας παρέχει εταιρικό ΙΧ, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε στην Ελλάδα χωρίς χρονικό περιορισμό, αρκεί η χρήση να είναι κυρίως επαγγελματική και να προβλέπεται στη σύμβασή σας.

• Διπλωμάτες & Επαναπατριζόμενοι: Ισχύουν ειδικά καθεστώτα που επιτρέπουν την κυκλοφορία από 6 μήνες έως και 5 έτη.

Τα «κρυφά» σημεία που παγιδεύουν τους ιδιοκτήτες

Πολλοί θεωρούν ότι δανείζοντας το αυτοκίνητό τους σε έναν φίλο στην Ελλάδα δεν τρέχει τίποτα. Λάθος. Ο νόμος είναι σαφής: Το όχημα δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί, να νοικιαστεί ή να οδηγηθεί από τρίτο πρόσωπο χωρίς έγκριση του τελωνείου. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι άμεσοι συγγενείς (σύζυγος, παιδιά, γονείς), εφόσον και οι ίδιοι έχουν δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής.

Τι συμβαίνει αν περάσει το εξάμηνο; Το όχημα πρέπει είτε να βγει από τη χώρα, είτε να ακινητοποιηθεί επίσημα από το τελωνείο για διάστημα από 6 έως 24 μήνες. Αν ξεχαστεί, το πρόστιμο «τρέχει» καθημερινά. Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ δεν μένουν μόνο στα έγγραφα. Πλέον, η "ψηφιακή σκιά" του οδηγού στα social media παίζει καθοριστικό ρόλο. Μια φωτογραφία στο Instagram ή ένα βίντεο στο TikTok από ένα κοσμικό παραλιακό κέντρο στην Ελλάδα σε χρόνο που ο ιδιοκτήτης δηλώνει κάτοικος εξωτερικού, αποτελεί πλέον αποδεικτικό στοιχείο που «καίει».

Τα ψιλά γράμματα που κοστίζουν περιουσίες

Πέρα από τα προφανή, υπάρχουν τρεις κρίσιμες λεπτομέρειες που συχνά διαφεύγουν της προσοχής και οδηγούν σε εξοντωτικά πρόστιμα:

• Η παγίδα των «Βιοτικών Δεσμών»: Δεν αρκεί να λείπετε 185 ημέρες στο εξωτερικό. Αν η οικογένειά σας μένει στην Ελλάδα, αν τα παιδιά σας φοιτούν σε ελληνικά σχολεία ή αν τα έξοδα διαβίωσής σας γίνονται μέσω ελληνικών καρτών, η ΑΑΔΕ έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τη φορολογική σας κατοικία και να σας θεωρήσει μόνιμο κάτοικο Ελλάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αυτοκίνητο.



• Το "κρυφό" εισόδημα (Fringe Benefit): Ακόμα και αν το όχημα ανήκει νόμιμα σε μια εταιρεία του εξωτερικού, η χρήση του από εσάς στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί "παροχή σε είδος". Αυτό σημαίνει ότι η αξία χρήσης του supercar προστίθεται στο ετήσιο εισόδημά σας και φορολογείται με τις κανονικές κλίμακες, δημιουργώντας έναν δυσβάσταχτο φορολογικό λογαριασμό.



• Το ρίσκο της ασφάλειας: Σε περίπτωση ατυχήματος, αν η ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού διαπιστώσει ότι το όχημα βρισκόταν στην Ελλάδα πέραν του νόμιμου ορίου ή ότι ο οδηγός δεν ήταν ο δικαιούχος, μπορεί να αρνηθεί την κάλυψη, αφήνοντας τον ιδιοκτήτη εκτεθειμένο σε αστικές και ποινικές ευθύνες χιλιάδων ευρώ.

Πρόστιμα-φωτιά: Ο λογαριασμός της παράβασης

Αν ο ελεγκτής της Δ.Ε.Ο.Σ σας σταματήσει και διαπιστώσει παράβαση, οι συνέπειες είναι βαριές. Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη παραμονή υπολογίζονται ημερησίως με βάση τον κυβισμό:

• Έως 900 κ.εκ.: 5 ευρώ/ημέρα.

• 1.801 - 2.000 κ.εκ.: 12,50 ευρώ/ημέρα.

• Πάνω από 4.000 κ.εκ.: 25 ευρώ/ημέρα.

Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα αν το όχημα οδηγείται από μη δικαιούχο. Αν ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται καν στη χώρα, το εφάπαξ πρόστιμο μπορεί να ξεκινήσει από τα 2.500 ευρώ και να εκτοξευθεί στις 10.000 ευρώ για τα μεγάλα κυβικά. Επιπλέον, αν το αυτοκίνητο κριθεί αζήτητο μετά από 24 μήνες ακινησίας, περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου.

Προσοχή: Μην βασίζεστε μόνο στις σφραγίδες των διαβατηρίων. Κρατάτε πάντα σε ένα φάκελο αποδείξεις διοδίων, εισιτήρια πλοίων ή αεροπλάνων και αποδείξεις καυσίμων. Στον έλεγχο της Δ.Ε.Ο.Σ, το βάρος της απόδειξης πέφτει στον οδηγό και κάθε χαρτί που πιστοποιεί την ημερομηνία εισόδου του οχήματος στη χώρα είναι χρυσός.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ δεν ήταν μια τυχαία δράση, αλλά ένα μήνυμα ότι η ψηφιακή εποχή κάνει τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής ευκολότερο από ποτέ. Οι «ξένες πινακίδες» δεν είναι πλέον το ασφαλές καταφύγιο για την αποφυγή τεκμηρίων και φόρων.

Πριν πατήσετε το γκάζι του εντυπωσιασμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας την άδεια, την ασφάλεια και, κυρίως, το νόμιμο δικαίωμα να βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι ενώ supercar. Διαφορετικά, το «κόστος της λάμψης» μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβότερο από το ίδιο το αυτοκίνητο.