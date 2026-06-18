ΔΑΑ: Αναβαθμίστηκε από την Moody’s Rating και την S&P Global Ratings μετά την έκδοση του ομολόγου

H επιτυχία της χθεσινής (17/6) έκδοσης ομολόγου του ΔΑΑ με το οποίο το Αεροδρόμιο Αθηνών άντλησε 500 εκατ. ευρώ με τα οποία αφ’ ενός θα αναχρηματοδοτήσει τον παλαιό δανεισμό και αφ’ ετέρου θα προχωρήσει σε επενδύσεις, οδήγησε σε αναβάθμιση του credit rate (πιστωτικής αξιολόγησης) του ομίλου και έδωσε βαθμίδα

Ανακοίνωση απόδοσης επενδυτικής βαθμίδας από την Moody’s και την S&P Global Ratings

Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ανακοινώνει ότι αξιολογήθηκε για πρώτη φορά ως προς την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητά της από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody& Ratings στη βαθμίδα Baa1 (σταθερή προοπτική) και από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης S&P Global Ratings στην βαθμίδα BBB+ (σταθερή προοπτική).

Η έκδοση του ομολόγου

Tην Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση ομολόγου συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, λήξεως το 2033, με ετήσιο επιτόκιο 3,75% και τιμολογήθηκαν στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας. Οι Ομολογίες έχουν λάβει αξιολόγηση ΒΒΒ από την S&P Global Ratings και Baa2 από την Moody’s Investors Service. Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δις ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 5,2 φορές το αναμενόμενο ποσό. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, ενώ η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας. Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.