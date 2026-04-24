Δαφνές Ηρακλείου: Ραγίζουν καρδιές στo τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη

Σε βαρύ κλίμα τελείται στις Δαφνές η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος ανθρώπων συγκεντρώνονται για να της πουν το τελευταίο αντίο, με τη συγκίνηση να είναι έντονη και την ατμόσφαιρα βαθιά φορτισμένη μέσα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Creta24

Το πένθος της οικογένειας είναι ακόμη πιο βαρύ, αφού η απώλεια της Ελευθερίας έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά το εξάμηνο μνημόσυνο του πατέρα της. Η 43χρονη αφήνει πίσω της τρία παιδιά, δύο ενήλικους γιους και μια 15χρονη κόρη, που καλούνται να αντιμετωπίσουν την τραγική απώλεια της μητέρας τους.

πηγή: CretaOne

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της γυναικοκτονίας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής, με τη σφαίρα να διαπερνά το κεφάλι της και να καταλήγει στο ταμπλό του αυτοκινήτου.