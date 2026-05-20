Άγριο έγκλημα στο Δαφνί: 48χρονος ασθενής στραγγάλισε άλλον τρόφιμο μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο

Ένα τραγικό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 20/5 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, όπου ένας 48χρονος και ένας 59χρονος ασθενής, που νοσηλεύονταν και διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο, ενεπλάκησαν σε βίαιο επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να επιτεθεί στον 59χρονο του και να τον στραγγαλίσει με τα χέρια του, κόβοντάς του το νήμα της ζωής.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η ΤΔΕΕ Χαϊδαρίου, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό επεισόδιο μέσα στη νοσηλευτική μονάδα.