Daily Mail: Άστεγος, γνωστός ως «Μάρκος», ύποπτος για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη

Ένας άστεγος, γνωστός για το ότι κουβαλούσε μαχαίρι και συμπεριφερόταν επιθετικά απέναντι σε γυναίκες, αναδεικνύεται ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων στις 18 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η Daily Mail, η Ελίζαμπεθ ήταν αφοσιωμένη στις θρησκευτικές της πεποιθήσεις και εκτιμάται ότι μπορεί να βρισκόταν στην περιοχή προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο έργο υποστήριξης των αστέγων.

Η 38χρονη φέρεται να επισκεπτόταν τακτικά την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια για να εργαστεί σε διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που βοηθούσαν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων κακοποιημένων γυναικών και μεταναστών, ενώ θεωρείται ότι είχε ευαισθητοποιηθεί στις δυσκολίες που βίωναν οι άστεγοι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι μπορεί να παραπλάνησε σκόπιμα τους φίλους της στην Αθήνα σχετικά με τις δραστηριότητές της στο κέντρο της πόλης, επειδή γνώριζε ότι μπορεί να ανησυχούσαν αν τους έλεγε ότι σκόπευε να βοηθήσει τους αστέγους.

Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Είπε ότι θα πήγαινε σε «φίλους» στην Κυψέλη

Η Ελίζαμπεθ εκτιμάται ότι ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο, μέσω Κύπρου, στα τέλη Ιουνίου.

Μετά την άφιξή της, φιλοξενήθηκε αρχικά σε σπίτι φιλικού ζευγαριού στο Κερατσίνι. Οι φίλοι της κατέθεσαν ότι η 38χρονη έφυγε από το σπίτι τους στις 15 Ιουλίου και τους είπε ότι θα πήγαινε στην Κυψέλη, προκειμένου να συναντήσει φίλους της από τις ΗΠΑ και να μείνει εκεί για μερικές ημέρες.

Ωστόσο, στις 18 Ιουλίου ένας άστεγος -όχι αυτός που θεωρείται ύποπτος- εντόπισε την βαλίτσα που περιείχε τη σορό της άτυχης 38χρονης και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης συνέχισε να χρησιμοποιείται και μετά τον θάνατό της, με τον χρήστη να στέλνει παραπλανητικά μηνύματα σε οικεία της πρόσωπα -όπως ότι «ήθελε να μείνει μόνη» ή ότι σκόπευε να ταξιδέψει σε ελληνικό νησί.

Ανθρωποκυνηγητό για τον «Μάρκο»

Τις τελευταίες ημέρες, η Αστυνομία ανακρίνει κατοίκους, καταστηματάρχες και άλλους αστέγους στην περιοχή της Κυψέλης, ωστόσο φαίνεται ότι τα στοιχεία οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η ΕΛΑΣ προσπαθεί να εντοπίσει τον άστεγο που φέρεται να είναι γνωστός ως «Μάρκος» και συχνάζει στην Κυψέλη.

Ο Μάρκος κοιμόταν τακτικά στον εγκαταλελειμμένο χώρο όπου βρέθηκε η βαλίτσα, αλλά δεν έχει εμφανιστεί εκεί από τότε που ο χώρος μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος, πυροδοτώντας έτσι ένα ανθρωποκυνηγητό σε όλη την πόλη.

Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Ο κύριος ύποπτος για τη στυγερή δολοφονία περιγράφεται ως άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών, σωματώδης, με πολλά τατουάζ και μαύρα μαλλιά.

Ο Μάρκος θεωρείται ότι εμφανίζεται συχνά μεθυσμένος και εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά, ειδικά απέναντι στις γυναίκες.

Κάτοικοι της Κυψέλης λένε, πάντα σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Daily Mail, ότι ο Μάρκος επιχείρησε να βιάσει μια Βουλγάρα τουρίστρια με την απειλή μαχαιριού φέτος, καθώς εκείνη περνούσε από το εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ κόβοντας δρόμο για το σπίτι της μετά από μια νυχτερινή έξοδο.

Πηγή της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι ο ισχυρισμός αυτός εξετάζεται από τους αστυνομικούς που ερευνούν τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, αλλά επέμεινε ότι το περιστατικό αυτό δεν είχε καταγγελθεί όταν φέρεται να συνέβη και υπέπεσε στην αντίληψή τους τις τελευταίες ημέρες στη διάρκεια της έρευνας για τον φόνο.

«Έχουμε ένα στοιχείο για έναν άστεγο. Θέλουμε να ανακρίνουμε ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά αναζητούμε επίσης μια σειρά από άλλα άτομα στο πλαίσιο αυτής της έρευνας», τόνισε η πηγή.

Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

«Οι γυναίκες εδώ τον φοβούνται»

Ένα άλλο μέλος της κοινότητας των αστέγων στην Κυψέλη, ο Χαμίντ Ρεζά, αποκάλυψε ότι ανακρίθηκε για αρκετές ώρες από την Αστυνομία.

Ο 67χρονος, ο οποίος κοιμάται έξω από καταστήματα κοντά στον εγκαταλελειμμένο χώρο που έγινε η μακάβρια ανακάλυψη, δήλωσε στη Daily Mail: «Η αστυνομία είπε σε μένα και σε πολλούς άλλους ότι ο Μάρκος είναι ο υπ’ αριθμόν ένα ύποπτος. Θέλουν να τον βρουν πολύ γρήγορα και να τον ανακρίνουν. Ρωτούν πολύ κόσμο και γυρνούν στην περιοχή ψάχνοντάς τον».

«Όλοι ξέρουν ότι ο Μάρκος κουβαλάει μαχαίρι και οι γυναίκες εδώ τον φοβούνται. Ήταν πάντα γύρω από αυτή την περιοχή, ακόμα και ζώντας μέσα στο πάρκινγκ, αλλά κανείς δεν τον έχει δει από τότε που βρέθηκε το πτώμα».

«Υπάρχει μια γυναίκα από τη Βουλγαρία που περνάει μπροστά μου πηγαίνοντας στη δουλειά της κάθε πρωί και εκείνος προσπάθησε να της επιτεθεί μια φορά όταν περνούσε μπροστά από το κτίριο, αφού είχε βγει αργά ένα βράδυ στις 3 π.μ. Μου είπε ότι της επιτέθηκε με μαχαίρι και προσπάθησε να κάνει σεξ μαζί της, αλλά εκείνη κατάφερε να ξεφύγει», ανέφερε ο 67χρονος.

«Είναι περίεργο που δεν έχει φανεί εδώ και μέρες»

«Η αστυνομία ήρθε στο κατάστημά μου ζητώντας βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και με ρώτησε αν είχα δει τον Μάρκο. Αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά για εκείνον από τότε που βρέθηκε το πτώμα της Βρετανίδας. Είναι γνωστός ως επικίνδυνο άτομο και οι γυναίκες δεν νιώθουν ασφαλείς κοντά του. Δεν λέω με βεβαιότητα ότι έκανε κάτι κακό, αλλά είναι περίεργο που ο Μάρκος δεν έχει φανεί εδώ και πολλές μέρες», δήλωσε καταστηματάρχης στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συνθέτουν το παζλ των μετακινήσεων της 38χρονης κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου διαστήματος 72 ωρών πριν την ανακάλυψη της σορού της.

Όσον αφορά τους «φίλους» που επρόκειτο να συναντήσει η 38χρονη στην Κυψέλη, εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ είπε στην Daily Mail: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια ήταν τα άτομα που επισκέφθηκε (στην Κυψέλη), ούτε αν είναι Αμερικανοί ή αν υπάρχουν καν. Προσπαθούμε να μάθουμε πού πήγε και με ποιον έμεινε».

Η αστυνομία πιστεύει ότι η σορός της Ελίζαμπεθ μεταφέρθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στις 17 Ιουλίου. Θεωρείται ότι λόγω του βάρους της βαλίτσας, ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι πιθανότατα διέμεναν στην Κυψέλη ή κοντά στην περιοχή.

Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά η αρχική εξέταση της σορού δεν έδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης.

Σύμφωνα με αναφορές, η εξέταση απέκλεισε τον στραγγαλισμό και τα τραύματα στο κεφάλι.

Οι Αρχές περιέγραψαν το θύμα ως γυναίκα ύψους περίπου 1,63 μ. με κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο, που φορούσε μαύρο σορτς και T-shirt, πήραν αρχικά δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά δεν βρήκαν αντιστοιχία στην εθνική βάση δεδομένων.

Η ταυτότητα του θύματος επιβεβαιώθηκε τελικά από το γραφείο της Ιντερπόλ στις ΗΠΑ, το οποίο ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία ότι η σορός ανήκει στην 38χρονη Βρετανίδα.