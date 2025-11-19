Daily Mail: Η ερώτηση του Μασκ στον Μπουρλά για τον μπιν Σαλμάν - «Πιστεύεις είναι τρομοκράτης;»

Επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησε ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν όπου ο Ντόναλντ Τραμπ του επεφύλασσε μια εντυπωσιακή υποδοχή και ένα εντυπωσιακότερο δείπνο το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Στη δεξίωση παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες μεταξύ των οποίων και ο Έλον Μασκ ο οποίος έκατσε δίπλα σε έναν άλλο Σαουδάραβα καλεσμένο.

Ωστόσο, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος φαίνεται πως «έπαιξε με τη φωτιά», σύμφωνα με τη Daily Mail, αφού η ειδική στην ανάγνωση χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ, αποκάλυψε ότι ο Μασκ έκανε μια παρακινδυνευμένη ερώτηση στον Άντονι Μπουρλά ο οποίος καθόταν δίπλα του. Συγκεκριμένα ρώτησε τον< CEO της Pfizer αν πιστεύει ότι ο μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης.

Κατά το δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρεται χαρακτηριστικά «Ποια είναι η γνώμη σας, είναι τρομοκράτης;».

Ο Μπουρλά φάνηκε έκπληκτος από την ερώτηση, σύμφωνα με την διακεκριμένη αναγνώστρια χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ.

Στη λίστα των καλεσμένων συμπεριλήφθηκαν μεταξύ άλλων και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και οι Μπρετ Μπάιερ και Μαρία Μπαρτιρόμο του Fox News.

Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία επιδεινώθηκαν μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι το 2018. Επρόκειτο για έναν από στους σφοδρότερους επικριτές του αραβικού βασιλείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, στη Σαουδική Αραβία φέρεται να εκτελούνται ετησίως 350 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων πολιτικών αντιφρονούντων και ομοφυλόφιλων.