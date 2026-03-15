Daily Mail: Στη Μόσχα για χειρουργείο ο νέος Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Άκρως απόρρητη η αποστολή

Σύμφωνα με ΜΜΕ του Κουβέιτ που επικαλείται στην ηλεκτρονική της έκδοση η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο τραυματισμένος νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.



Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , μετά τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου.



Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά της η Daily Mail, πληροφορίες έφεραν τον Χαμενεΐ να βρίσκεται σε κώμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα της Τεχεράνης, μετά από την αεροπορική επιδρομή των Αμερικανών και των Ισραηλινών που στόχευσε την ηγεσία του Ιράν.

Προσωπική προσφορά του Πούτιν

Οι τραυματισμοί του επέβαλαν τη μεταφορά του στη Ρωσία για μια επέμβαση που «προσφέρθηκε προσωπικά από τον Πούτιν», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Jarida γράφει επίσης η Daily Mail και σημειώνει ότι η αποστολή για τη διαφυγή του νέου Αγιατολάχ από τη χώρα προοριζόταν να είναι άκρως απόρρητη και περιελάμβανε την επιβίβασή του σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.





Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε σε ένα από τα προεδρικά παλάτια του Πούτιν, όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» χειρουργική επέμβαση.



Η είδηση παραμένει ανεπιβεβαίωτη, ωστόσο το Al-Jarida ισχυρίζεται ότι έλαβε τις πληροφορίες του από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν».