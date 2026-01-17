Dakar 2026: Ο Αλ-Αττίγια κατακτά την έκτη νίκη και φέρνει τη Dacia στην κορυφή

Το Rally Dakar 2026 θα μείνει στη μνήμη ως μία από τις πιο σκληρές, απρόβλεπτες και γεμάτες συναγωνισμό διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Σε ένα αγώνα όπου τίποτα δεν ήταν δεδομένο μέχρι τα τελευταία χιλιόμετρα, ο Νάσερ Αλ-Αττίγια κατάφερε όχι απλώς να αντέξει την πίεση, αλλά να κυριαρχήσει, κατακτώντας την έκτη νίκη της καριέρας του στο Dakar, αυτή τη φορά με την ομάδα της Dacia.

Ο Καταριανός πρωταθλητής έφτασε πλέον μόλις δύο νίκες μακριά από το απόλυτο ρεκόρ του θρύλου Στεφάν Πετερανσέλ, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει δικαιωματικά στο πάνθεον των κορυφαίων οδηγών στην ιστορία των rally-raid. Και το έκανε σε έναν αγώνα όπου δέκα διαφορετικοί οδηγοί, από πέντε κατασκευαστές, πανηγύρισαν νίκες σε ειδικές διαδρομές, σε πλήρη αντίθεση με το Dakar 2025 που είχε την απόλυτη κυριαρχία της Toyota.

Ένας αγώνας γεμάτος σκαμπανεβάσματα

Η πορεία του Αλ-Αττίγια προς την κορυφή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων του Dakar, βίωσε αρκετές «γιο-γιο» εναλλαγές στη γενική κατάταξη. Ωστόσο, όταν ήρθε η στιγμή που έπρεπε να κάνει τη διαφορά, ήταν εκεί. Με δύο κρίσιμες νίκες σε ειδικές διαδρομές και κυρίως αποφεύγοντας τα μεγάλα λάθη και τις μηχανικές ατυχίες που κόστισαν θέσεις σε πολλούς αντιπάλους του, κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα.

Η πρώτη εβδομάδα ανήκε ξεκάθαρα στη Ford. Οι τέσσερις εργοστασιακοί οδηγοί της εκμεταλλεύτηκαν τις βελτιώσεις του νέου Raptor και μπήκαν δυναμικά στη μάχη απέναντι σε Toyota και Dacia. Ωστόσο, τόσο η Ford όσο και η Toyota παρουσίασαν έντονη αστάθεια από μέρα σε μέρα, με το ολοκαίνουργιο Hilux του 2026 να μην βρίσκει πάντα τον σωστό ρυθμό.

Αυτή ακριβώς η μεταβλητότητα έδωσε την ευκαιρία στον Αλ-Αττίγια να χτυπήσει στην 6η ειδική διαδρομή, όπου πέτυχε την πρώτη του νίκη στον αγώνα και ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Το σημείο καμπής και οι μεγάλες ανατροπές

Παρά το προβάδισμα, τίποτα δεν είχε κριθεί μέχρι και τη δεύτερη εβδομάδα. Το πραγματικό σημείο καμπής ήρθε στη δεύτερη marathon stage. Εκεί, οι Ματίας Έκστρομ και Μιτς Γκάθρι της Ford έχασαν πολύτιμο χρόνο λόγω λαθών πλοήγησης. Την επόμενη ημέρα, ο πολύπειρος Κάρλος Σάινθ (senior) υπέστη ποινή 15 λεπτών επειδή έχασε waypoint (δεν πέρασε από συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής), πλήγμα που ουσιαστικά τον έβγαλε εκτός διεκδίκησης νίκης.

Φωτογραφία Reuters: Ο Henk Lategan Toyota Gazoo Racing W2RC εγκαταλείπει τον αγώνα REUTERS/Stephane Mahe

Η οριστική εκκαθάριση ήρθε στην 11η ειδική, όταν ο Χενκ Λάτεγκαν, δεύτερος στο Dakar 2025, τέθηκε εκτός μάχης εξαιτίας σπασμένου παξιμαδιού τροχού. Έτσι, μόνος πραγματικός αντίπαλος του Αλ-Αττίγια έμεινε ο Νάνι Ρόμα.

Με διαφορά 12 λεπτών πριν τις δύο τελευταίες ημέρες, ο Αλ-Αττίγια έτρεξε έξυπνα, χωρίς ρίσκο, και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με τελική διαφορά 9 λεπτών και 42 δευτερολέπτων.

Ιστορικό επίτευγμα για Dacia και Renault Group

Η έκτη αυτή νίκη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Αλ-Αττίγια έχει πλέον κερδίσει το Dakar με τέσσερις διαφορετικούς κατασκευαστές, Volkswagen, Mini, Toyota και Dacia, κάτι που ελάχιστοι οδηγοί έχουν καταφέρει. Παράλληλα, αυτή ήταν μόλις η δεύτερη συνολική νίκη για τον Όμιλο Renault στο Dakar, μετά τον Κλοντ Μαρό το 1982 με το Renault 20 Turbo 4x4. Αργότερα, ο Ζαν-Λουί Σλέσερ είχε πανηγυρίσει δύο νίκες με buggy που χρησιμοποιούσαν κινητήρες Renault.

Ρόμα, Έκστρομ και η μάχη του podium

Ο Νάνι Ρόμα έφτασε κοντά σε μια τρίτη νίκη στο Dakar και την πρώτη του από το 2014. Αν και έχασε χρόνο νωρίς, επανήλθε δυναμικά όταν του αποδόθηκε αναδρομικά η νίκη στην 5η ειδική. Ένα ατύχημα στην 7η ειδική τον πήγε πίσω, όμως δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε επικεφαλής, βάζοντας ξανά τη Ford στην κορυφή.

Στο τέλος όμως δεν είχε την ταχύτητα του Αλ-Αττίγια και μάλιστα στάθηκε τυχερός που τερμάτισε, αφού έσπασε ο μπροστινός άξονας πριν το τέλος της προτελευταίας ειδικής και χρειάστηκε βοήθεια από teammates και ρυμούλκηση από τη Λάια Σανθ για να φτάσει στο bivouac.

O Guy Botterill πλησιάζουν τον David Pabiska στην 12η διαδρομή. Φωτογραφία REUTERS/Stephane Mahe

Η μάχη για την τρίτη θέση κράτησε μέχρι την τελευταία ημέρα, με τον Ματίας Έκστρομ και τον Σεμπαστιάν Λεμπ να παλεύουν δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο. Ο Έκστρομ, με τρεις νίκες σε ειδικές και την πρωτιά στον Πρόλογο, άντεξε την πίεση και κατέκτησε την τρίτη θέση με διαφορά μόλις 37 δευτερολέπτων.

Toyota: Απογοήτευση και χαμένες ευκαιρίες

Η Toyota ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες και εντυπωσίασε στην 2η ειδική με πενταπλή πρωτιά. Ωστόσο, μηχανικά προβλήματα και ατυχίες άφησαν τον Λάτεγκαν μόνο στη μάχη για τη νίκη, μέχρι και τη δραματική εγκατάλειψη στην 11η ειδική. Έτσι, οι Τόμπι Πράις και Σεθ Κουιντέρο περιορίστηκαν στις θέσεις 8 και 9 αντίστοιχα, ενώ ο Σαούντ Βαριαουά έκλεισε τη δεκάδα.