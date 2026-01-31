Δακρυσμένη η Καπνίση: «Οι συναθλήτριές μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοί μας ξυλοκοπήθηκαν»

Έντονα φορτισμένο ήταν το κλίμα μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Οδυσσέα Μοσχάτου για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, όχι τόσο λόγω του αποτελέσματος, όσο εξαιτίας όσων εκτυλίχθηκαν εκτός αγωνιστικού πλαισίου. Η αρχηγός της Ένωσης, Μαρία Καπνίση, εμφανώς συγκινημένη, δεν έκρυψε την οργή και τη θλίψη της για τα επεισόδια που ακολούθησαν, μιλώντας για εικόνες που δεν έχουν θέση σε αθλητικούς χώρους.



Σύμφωνα με την ίδια, φίλαθλοι της ΑΕΚ δέχθηκαν επίθεση, ενώ ακόμη και αθλήτριες της ομάδας βρέθηκαν αντιμέτωπες με προκλητικές και βίαιες συμπεριφορές από κουκουλοφόρους. Η Καπνίση στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τέτοιες πράξεις επαναλαμβάνονται, πλήττοντας όχι μόνο το άθλημα, αλλά και την ίδια την προσπάθεια ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.



Υπογράμμισε πως η ανοχή έχει εξαντληθεί και πως απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Οι δηλώσεις της Καπνίση:

«Είναι αλήθεια ότι μείναμε πίσω στην μάχη του τίτλου. Για μας είναι μια νέα αρχή. Ξέραμε ότι το Μοσχάτο είναι ένας δυνατός αντίπαλος αλλά στο τελευταίο λεπτό έλειψε η συγκέντρωση και δεχτήκαμε το γκολ.

Θέλω να σταθώ και με λυπεί είναι ότι γίναμε για μια ακόμη φορά μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν και το καταγγέλλω δημόσια. Δεν γίνεται άλλο με την οπαδική βία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο να εισέρχονται τραμπούκοι και να ξυλοκοπούν όποιον θέλουν. Πλέον το μπαλάκι είναι στην πολιτεία».