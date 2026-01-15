Δανάη Μιχαλάκη: «Ό,τι έχω καταφέρει δεν το έχω κάνει λόγω ομορφιάς»

Η Δανάη Μιχαλάκη πρωταγωνιστεί φέτος στον β’ κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1 «Grand Hotel». Το ευρύ κοινό τη γνώρισε από τον ρόλο της Δρόσως στις επιτυχημένες «Άγριες μέλισσες». Το γεγονός ότι έχει ένα ωραίο πρόσωπο, της άνοιξε άραγε τις πόρτες στον καλλιτεχνικό χώρο, ή αυτό από μόνο του δεν φτάνει και πρέπει να αποδείξεις διπλά ότι αξίζεις;

«Ό,τι έχω καταφέρει δεν το έχω κάνει λόγω ομορφιάς. Είμαι ηθοποιός, απολαμβάνω τη δουλειά μου. Εμείς οι ηθοποιοί είμαστε σαν πλαστελίνη. Αν δεν τσαλακωθούμε και δεν πάρουμε διάφορες μορφές, δεν θα λειτουργήσει αυτό στο κοινό. Είναι μέρος της μαγείας», είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ!

Γυναικεία φιλία

Η Μιχαλάκη κλήθηκε να σχολιάσει και το εάν η γυναικεία φιλία είναι πιο δυνατή από την αντρική. «Υπήρξα πολύ τυχερή στις δουλειές μου. Στις “Άγριες μέλισσες” είχα αδελφές μου τη Μαρία Κίτσου και την Έλλη Τρίγγου, που είναι αδελφές και στη ζωή μου! Υπήρξα πολύ τυχερή γιατί ξεκίνησα σε ένα υπέροχο περιβάλλον, όπου καταξιωμένοι ηθοποιοί μάς αγκάλιασαν ειλικρινά».

«Ήταν πάντα υποστηρικτικοί»

Η ηθοποιός μίλησε με όμορφα λόγια και για τους γονείς της, που δεν έχουν πάψει να στέκονται στο πλευρό της. «Για μένα πρότυπο είναι και οι δύο μου γονείς. Με στήριξαν σε οτιδήποτε ήθελα να κάνω, αυτό με συγκινεί κοιτώντας πίσω. Ακόμα και όταν δούλευα ως πωλήτρια ή σέρβις, ήταν υποστηρικτικοί, με συμβούλευαν, ήταν εκεί για μένα και τον αδελφό μου».