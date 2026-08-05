Δανάη Μπάρκα: Δίνει τη δική της απάντηση σε όλους τους επικριτές της για τα κιλά της (φωτογραφία)

Με χιουμοριστική διάθεση και άφθονο αυτοσαρκασμό, η Δανάη Μπάρκα θέλησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, να δώσει την δική της απάντηση σε όλους εκείνους που κατά διαστήματα σχολίασαν τόσο την εξωτερική της εμφάνιση, όσο και το σώμα της.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός έστρεψε την κάμερα προς το χέρι της και κρατώντας ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς, έγραψε πάνω στην φωτογραφία: «Στο χέρι σου είναι να αδυνατίσεις», για να προσθέσει στη συνέχεια τη δική της απάντηση: «Εν τω μεταξύ το χέρι μου». Μία χιουμοριστική απάντηση, στη γνωστή φράση που συνοδεύεται τις πιο πολλές φορές από πίεση αλλά και κριτική για την εξωτερική εικόνα κάποιου.

Η Δανάη Μπάρκα, δεν έχει κρύψει την διάθεση της να αυτοσαρκάζεται και να "τρολάρει" τον εαυτό της, ενώ είναι ακομπλεξάριστη, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να διατηρεί μια διαρκώς προσεγμένη και τέλεια δημόσια εικόνα.

Δείτε την φωτογραφία: