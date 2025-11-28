Δανάη Μπάρκα για τη σχέση της: «Πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας την ενοχοποίηση της χαράς»

Η Δανάη Μπάρκα έκανε μίνι διακοπές στην Ισπανία και η κάμερα του “Happy day” ήταν στο αεροδρόμιο και την περίμενε για δηλώσεις. Η ηθοποιός δεν πρόλαβε καλά καλά να βγει από το αεροπλάνο και βρέθηκε με το μικρόφωνο στο στόμα. «Δεν πήγα ερωτικό ταξιδάκι! Με δέκα αγόρια, δεν το λες ερωτικό! Πήγα με τους κολλητούς μου όλους, δεν το λες ρομαντικό ταξίδι. Περάσαμε πολύ ωραία… Το απόλαυσα. Παίζει ρόλο η παρέα σε ένα ταξίδι. Όταν είσαι με όλους σου τους φίλους και με τους ανθρώπους που αγαπάς δεν περνάς ωραία;»

Σχέση και γάμος

Πριν από μερικές ημέρες η Δανάη γιόρτασε τα γενέθλιά της και μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία με τον σύντροφό της. «Όλα είναι υπέροχα στην προσωπική μου ζωή, όλα μια χαρά. Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει και τον φόβο και να γευόμαστε την κάθε στιγμή. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αν βρω γερά σκαλιά εκκλησίας να μας αντέχουν όλους, θα τα ανέβω».

Δεν διαψεύδει, ούτε επιβεβαιώνει

Σχετικά με τις φήμες που τη θέλουν να παρουσιάζει το “Celebrity Game Night” στο OPEN, η Μπάρκα δεν έδωσε μια σαφή απάντηση. «Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω κάτι, γιατί αυτά πρέπει να ακούγονται από τους ανθρώπους που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει. Όλα καλά! Ετοιμάζω τώρα τα επόμενα ταξίδια».