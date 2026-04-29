Δανάη Μπάρκα: «Είναι επίσημο, διανύω την εποχή της νύφης»

Η Δανάη Μπάρκα μετακομίζει για λίγο στη Θεσσαλονίκη όπου θα συμμετάσχει στην παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» που ανέβηκε το καλοκαίρι του 2025 στο θέατρο Άλσος, στην Αθήνα.

Με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης (29/4) η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από την παραλία της Θεσσαλονίκης με την ίδια να φοράει ένα t-shirt που έγραφε: «In my bride era but tonight we have premiera» αφήνοντας και το υπονοούμενο που τη θέλει να παντρεύεται τον Ιούνιο στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

«It’s official, έχουμε πρεμιέρα! Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στην Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεραααάάάάστια! Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε,να γελάσουμε,να χορέψουμε,να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας! Για 2 εβδομάδες,στην πανέμορφη αυτή πόλη», έγραψε στη σελίδα της.