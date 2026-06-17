Δανάη Μπάρκα: «Στον γάμο μου ήθελα λαμαρίνες με λάδι και ψωμί, γουρουνοπούλες και γεμιστά»

Η Δανάη Μπάρκα επανήλθε με τα backstage του γάμου της με νέα ανάρτηση στο Instagram που αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς στήθηκε η τελετή, αλλά και το γλέντι που ακολούθησε.

«Συνεχίζοντας περί... οργάνωσης! Φλεβάρη, πήρα δειλά δειλά την Μαίρη Γιατρά και της είπα: λέμε να κάνουμε έναν γάμο τον Ιούνιο, εντελώς ελληνικό, εντελώς Μανιάτικο, εντελώς χαλαρό και συγχρόνως ρομαντικό, η απάντηση ήταν τον Ιούνιο του ’26 ή του ’27; Όχι, όχι του 26. Δεν θέλω κάτι τρελό, λαμαρίνες με λάδι και ψωμί, γουρουνοπούλες και γεμιστά απάντησα εγώ. Μου είπε δώσ’ μου λίγη ώρα και σε παίρνω πίσω. Η Μαίρη είδε το εκκλησάκι 13 Μαΐου κι όμως μέσα σε έναν μήνα πήρε τις 5 ιδέες που είχα στο μυαλό μου και τις έκανε Ελλάδα, νοσταλγία, χαρά, αυθεντικότητα, απλότητα και φύση. Αυτό κάνει η Μαίρη, αυτό κάνει αυτή η ομάδα η μαγική που ό,τι ζητήσεις το προσαρμόζει σε αυτά που θες και μπορείς!

Όλα ήταν εντελώς οργανωμένα παρότι φαινόντουσαν χαλαρά και ξέγνοιαστα. Ήξερε πόσα αμάξια χωράνε κάτω από κάθε ελιά, ήξερε που βρίσκεται κάθε τι στον χώρο, ήξερε πώς να με ηρεμήσει όταν άρχισε η βροχή, ήξερε πως θα πάνε όλα ρολόι. Κι αυτή είναι η δύναμη της. Το ταλέντο της και το χαμόγελο της. Μαιρούλα και ομαδάρα, υπόσχομαι για τα επόμενα να σας ενημερώνω γρηγορότερα.

Υ.Γ. 1: Σ’ αυτό τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανέναν φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει «συμβουλές» ή να μάθει τι κανονίζουμε, όχι από ξινίλα ή μυστικοπάθεια, αλλά για να μην αλλάξει καθόλου αυτό που εγώ ονειρευόμουν. Δεν ήξερε κανείς μα κανείς τι ετοιμάζουμε μέχρι που ήρθαν το Σάββατο.

Το πιο τρανό παράδειγμα,οι κουμπάροι μας που μας ρωτούσαν τι να κάνουμε; Τι να αναλάβουμε και τους έλεγα τα έχουμε όλα έτοιμα ελάτε απλά το Σάββατο! Ο Χάρης και η Χριστίνα έμαθαν ότι θα μας παντρέψουν μια εβδομάδα πριν, ο Γιώργος 6 μέρες πριν και η Νόνη ένα 24ωρο πριν. Και είχαμε δίκιο, ήταν οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να έχουμε! Θέλαμε να είναι έκπληξη, θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα».