Δανάη Μπάρκα: Τι έγινε στην τελευταία πρόβα νυφικού και όλες οι λεπτομέρειες του γάμου της

Λίγες μέρες μας χωρίζουν από την ημέρα που η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης θα παντρευτούν στη Μεσσηνία ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους και θα ξεκινήσουν την κοινή τους πορεία ως αντρόγυνο πια. Ο γάμος τους έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 13 Ιουνίου, όμως όπως είθισται τα τελευταία χρόνια, το γλέντι θα κρατήσει τρεις μέρες με pre wedding και after wedding πάρτι!

Γλέντι αλά Περιστέρι

«Ωραία που ’ναι η νύφη μας, ωραία τα προικιά της», τραγούδησε η Δανάη Μπάρκα στο ατελιέ των MiRo που της ετοίμασαν το νυφικό. Η ηθοποιός έκανε τρεις πρόβες (γιατί τα είχε αφήσει όλα κυριολεκτικά για την τελευταία στιγμή) και όλα πήγαν εντάξει, πήρε το νυφικό της κι έφυγε μέσα σε ένα κλίμα γλεντιού αναφωνώντας: «Όπα, κάναμε το Κολωνάκι Περιστέρι». Η Μπάρκα έχει επιλέξει να φορέσει ξεχωριστά φορέματα για κάθε πάρτι και δεξίωση που έχουν προγραμματίσει.

Δανάη Μπάρκα: Η πρόβα νυφικού μετατράπηκε σε γλέντι pic.twitter.com/FcUhxv4Klr — Flash.gr (@flashgrofficial) June 10, 2026

Από πάρτι σε πάρτι

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου οι μελλόνυμφοι θα υποδεχτούν τους διάσημους καλεσμένους τους στην ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στις Κιτριές της Μεσσηνίας. Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η γαμήλια τελετή σε εκκλησάκι της περιοχής και θα ακολουθήσει η δεξίωση γάμου.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου θα υπάρξει ένα after wedding πάρτι ώστε όλοι να είναι πιο χαλαροί και να αποχαιρετήσουν το ζευγάρι με αγάπη και χαρά. Το προσεχές διάστημα θα υπάρξει ακόμη ένα πάρτι στη Σέριφο, στο νησί όπου γνωρίστηκε η Δανάη με τον Φάνη καθώς ο νεαρός επιχειρηματίας είναι συνιδιοκτήτης ενός μπαρ στην περιοχή.

Οι καλεσμένοι

Αν και αρχικά το ζευγάρι ήθελε να κάνει έναν σχετικά κλειστό γάμο, τελικά οι φιλίες τους από τον χώρο της showbiz τους έκαναν να αλλάξουν γνώμη αφού ήθελαν να συμπεριλάβουν στη χαρά τους όσους περισσότερους γίνεται. Το παρών λοιπόν θα δώσουν μεταξύ άλλων ο Νίκος Κοκλώνης, η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Μαρία Καβογιάννη, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και η Κατερίνα Γερονικολού με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.