Δανάη Μπάρκα: Το άλμπουμ του λαμπερού γάμου της με τον Φάνη και οι διάσημοι καλεσμένοι τους
Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στη Μεσσηνία και το τριήμερο γλέντι τους ήταν φουλ από αγάπη, τρυφερότητα και οικογένεια!
Το Σάββατο 13 Ιουνίου είναι μια μέρα που η Δανάη Μπάρκα και ο άντρας της -πλέον- Φάνης Μπότσης θα την θυμούνται για πάντα καθώς ήταν η μέρα που έγιναν ένα, η μέρα του γάμου τους. Βέβαια το γλέντι είχε ξεκινήσει από την Παρασκευή 12 Ιουνίου και κράτησε μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου με πολλά πάρτι στο βουνό και πλάι στο κύμα, τραγούδια, ποτά, γέλια, χαρά και έναν φανταστικό καιρό να μοιράζει χρυσαφένια χρώματα στην όμορφη Μεσσηνία.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι βίωσαν τη χαρά και τη συγκίνηση των νεόνυμφων, συμμετείχαν στο τριήμερο γλέντι τους και γιόρτασαν τη ζωή όπως πρέπει όλοι μας να κάνουμε.
Στο event εκτός από τη μητέρα της Δανάης, Βίκυ Σταυροπούλου (η οποία έριξε έναν χορό και τον ευχαριστήθηκε με την καρδιά της), τον πατέρα της, τη γιαγιά της, την κυρία Τούλα και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη (που και εκείνος τη μεγάλωσε) έδωσαν το παρών και πολλοί διάσημοι φίλοι του ζευγαριού. Κουμπάροι στον γάμο ήταν ο Χάρης Πεχλιβανίδης, η Χριστίνα Τσάνη και η Νόνη Δούνια, ενώ η Δανάη δεν έλεγε να αποχωριστεί το νυφικό της ούτε και την επόμενη μέρα του γάμου!
Την Κυριακή το πάρτι μεταφέρθηκε στην παραλία και όπως λέμε και στα παραμύθια -γιατί κάπως έτσι έμοιαζε και ο γάμος των παιδιών- και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς που ζήσαμε τον γάμο από τα social καλύτερα! Βίον ανθόσπαρτον να έχουν...