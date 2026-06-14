Δανάη Μπάρκα: Το άλμπουμ του λαμπερού γάμου της με τον Φάνη και οι διάσημοι καλεσμένοι τους

Το Σάββατο 13 Ιουνίου είναι μια μέρα που η Δανάη Μπάρκα και ο άντρας της -πλέον- Φάνης Μπότσης θα την θυμούνται για πάντα καθώς ήταν η μέρα που έγιναν ένα, η μέρα του γάμου τους. Βέβαια το γλέντι είχε ξεκινήσει από την Παρασκευή 12 Ιουνίου και κράτησε μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου με πολλά πάρτι στο βουνό και πλάι στο κύμα, τραγούδια, ποτά, γέλια, χαρά και έναν φανταστικό καιρό να μοιράζει χρυσαφένια χρώματα στην όμορφη Μεσσηνία.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Όλοι οι παρευρισκόμενοι βίωσαν τη χαρά και τη συγκίνηση των νεόνυμφων, συμμετείχαν στο τριήμερο γλέντι τους και γιόρτασαν τη ζωή όπως πρέπει όλοι μας να κάνουμε.

Η Δανάη Μπάρκα χορεύει λίγο πριν από τον γάμο της! pic.twitter.com/SVNsAEpkZQ — Flash.gr (@flashgrofficial) June 14, 2026

Πάρα πολύ ρύζι «έφαγαν» Δανάη, Φάνης κουμπάροι και παπάς στο «Ησαΐα χόρευε». pic.twitter.com/hZB6nnqcrI — Flash.gr (@flashgrofficial) June 14, 2026

Ο κύριος και η κυρία Μπότση! pic.twitter.com/5b2RHSJGdk — Flash.gr (@flashgrofficial) June 14, 2026

Όχι δεν είναι απόσπασμα από το «Είσαι το ταίρι μου», απλώς η Βίκυ Σταυροπούλου -με το κόκκινο ντέφι της- τα δίνει όλα στον γάμο της κόρης της, Δανάης Μπάρκα! pic.twitter.com/M3VTqOAAME — Flash.gr (@flashgrofficial) June 14, 2026

Στο event εκτός από τη μητέρα της Δανάης, Βίκυ Σταυροπούλου (η οποία έριξε έναν χορό και τον ευχαριστήθηκε με την καρδιά της), τον πατέρα της, τη γιαγιά της, την κυρία Τούλα και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη (που και εκείνος τη μεγάλωσε) έδωσαν το παρών και πολλοί διάσημοι φίλοι του ζευγαριού. Κουμπάροι στον γάμο ήταν ο Χάρης Πεχλιβανίδης, η Χριστίνα Τσάνη και η Νόνη Δούνια, ενώ η Δανάη δεν έλεγε να αποχωριστεί το νυφικό της ούτε και την επόμενη μέρα του γάμου!

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Την Κυριακή το πάρτι μεταφέρθηκε στην παραλία και όπως λέμε και στα παραμύθια -γιατί κάπως έτσι έμοιαζε και ο γάμος των παιδιών- και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς που ζήσαμε τον γάμο από τα social καλύτερα! Βίον ανθόσπαρτον να έχουν...