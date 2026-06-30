Δανάη Παππά: «Πήγαινα στα γυρίσματα του «Άγιου Έρωτα» με πατερίτσες και έκανα αντιπηκτικές ενέσεις»

Την Δανάη Παππά φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night show», η οποία αποκάλυψε ότι μετά το τέλος της επιτυχημένης σειράς «Άγιος Έρωτας» θα παραμείνει στον Alpha και τη νέα τηλεοπτική σεζόν. «Μου αρέσει πολύ να κρατάω τους συνεργάτες. Με έχει κερδίσει το δράμα» παραδέχθηκε.

Και συμπλήρωσε όσον αφορά στον τρόπο που θέτει όρια στην επαγγελματική της ζωή. «Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και θέτω καλύτερα όρια και είμαι πιο ξεκάθαρη. Αυτό με ξεκουράζει. Δεν λέω «ναι» σε όλα και δεν επιτρέπω καταστάσεις που με κάνουν να νιώθω άβολα. Εγώ, μετά από σκέψη και ανάλυση με τον εαυτό μου, νιώθω καλύτερα. Σίγουρα έχει να κάνει με το πόσο καιρό είμαι στο χώρο, αλλά έχει να κάνει με εμένα, ότι δεν είμαι εντάξει με κάποιες καταστάσεις και θέλω να είμαι υπεύθυνη για το αποτέλεσμα. Μπαίνω μπροστά και είτε υπερασπίζομαι τα θέλω μου είτε συναδέλφους. Παίρνω θέση στα πράγματα. Παλιότερα τα άφηνα τα πράγματα να κυλάνε».

Αναφέρθηκε όμως και στο ατύχημα που είχε: «Στραβοπάτησα σε ίσιο δρόμο με flat παπούτσι και έσπασα το πόδι μου. Για δύο μήνες πήγαινα στα γυρίσματα του «Άγιου Έρωτα» με πατερίτσες. Πονούσε και είναι ένα σημείο που δεν αιματώνεται και έπρεπε να κάνω αντιπηκτικές ενέσεις. Είμαι φοβισμένη. Ήταν ένα ακόμη εμπόδιο. Πιστεύω στο μάτι»