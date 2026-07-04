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Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της μουσικής που η απόλυτη πίεση μεταμορφώνεται σε καθαρό χρυσάφι. Για τον Bruce Springsteen, η στιγμή αυτή ήρθε το 1984. Το άλμπουμ Born In The USA ήταν σχεδόν έτοιμο, μετά από 26 μήνες εξαντλητικής δουλειάς και έχοντας ξεσκαρτάρει πάνω από 80 τραγούδια. «Το Αφεντικό» πίστευε ότι είχε τελειώσει. Ο μάνατζέρ του, όμως, ο Jon Landau, είχε άλλη γνώμη: Έλειπε το μεγάλο, radio-friendly single.

Αυτό που ακολούθησε ήταν ένας έντονος καβγάς. Ο Springsteen, κουρασμένος και εξοργισμένος που η τεράστια προσπάθειά του δεν θεωρούνταν αρκετή, επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του με την αδρεναλίνη στα ύψη. Καθισμένος στην άκρη του κρεβατιού, ένιωθε εγκλωβισμένος. Αντί όμως να τα παρατήσει, πήρε χαρτί και μολύβι. Μέσα από εκείνη την απόγνωση και τον θυμό, «πίεσε» το μυαλό του και έγραψε το "Dancing in the Dark". Ένα κομμάτι-κραυγή για την ανάγκη να ξεφύγεις από το τέλμα.

Από την απόγνωση στην κορυφή των charts

Το τραγούδι δεν ήταν απλώς μια επιτυχία έγινε το πιο εμπορικό single της καριέρας του, χαρίζοντάς του και το πρώτο του βραβείο Grammy. Όταν ακούει κανείς τους στίχους γνωρίζοντας το παρασκήνιο, η απομόνωση και το πάθος στη φωνή του Springsteen αποκτούν άλλη διάσταση. Όμως, η μαγεία του "Dancing in the Dark" δεν σταμάτησε στο στούντιο ηχογράφησης. Έμελλε να σφραγιστεί οπτικά από έναν σκηνοθέτη-θρύλο και μια κοπέλα που τότε δεν ήξερε κανείς.

Η οντισιόν και το «φυτευτό» κορίτσι του Brian De Palma

Paul Natkin/WireImage/Getty Images/Ideal Image

Για την οπτικοποίηση του τραγουδιού (μην ξεχνάμε πως το MTV κυριαρχούσε), επιστρατεύτηκε ο σπουδαίος σκηνοθέτης Brian De Palma. Το κλιπ γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της περιοδείας του Springsteen στη Μινεσότα.

Η πιο εμβληματική στιγμή του βίντεο -και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στην ιστορία του MTV- είναι όταν ο Springsteen ανεβάζει στη σκηνή μια νεαρή θαυμάστρια για να χορέψουν μαζί. Αυτό που το κοινό (και ο ίδιος ο Springsteen) δεν γνώριζε, ήταν ότι η κοπέλα δεν επιλέχθηκε τυχαία από το πλήθος. Ήταν μια 20χρονη, εντελώς άγνωστη τότε ηθοποιός: Η Courteney Cox.

«Δεν μπορούσα ούτε το πόδι μου να λυγίσω»

Η Cox, ήταν πραγματική θαυμάστρια του Springsteen, είχε περάσει από οντισιόν στο γραφείο του De Palma. Όπως εξομολογήθηκε χρόνια μετά, ήταν τόσο αγχωμένη που πίστευε ότι είχε αποτύχει παταγωδώς. «Μου έβαλε τη μουσική και μου είπε "χόρεψε". Κι εγώ σκέφτηκα: Τώρα ; Εδώ ; Οι δυο μας ;» θυμάται. Αυτό ακριβώς το αμήχανο, αυθεντικό στυλ ήταν που έψαχνε ο σκηνοθέτης: Μια κοπέλα που θα έμοιαζε σαν να μην μπορεί να πιστέψει την τύχη της.

Το βίντεο κλιπ έγινε επιτυχία. Η Courteney Cox τράβηξε αμέσως τα βλέμματα του Χόλιγουντ. Λίγο μετά, εξασφάλισε τους πρώτους της ρόλους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, στρώνοντας τον δρόμο για να ενσαρκώσει, δέκα χρόνια αργότερα, τη θρυλική Μόνικα Γκέλερ στα Φιλαράκια. Αν και η ίδια σήμερα δηλώνει ότι νιώθει μια μικρή αμηχανία όταν βλέπει τον «αξιολύπητο», όπως τον χαρακτηρίζει, χορό της λόγω του άγχους, η αγάπη της για το τραγούδι παραμένει αναλλοίωτη. Μάλιστα, αναβίωσε με χιούμορ εκείνες τις κινήσεις στα social media, φορώντας το ίδιο μπλουζάκι.

Μια κληρονομιά που ζει ακόμα στα live

Το "Dancing in the Dark" επηρέασε βαθιά την ποπ κουλτούρα. Από τις αμέτρητες διασκευές (από την Tina Turner μέχρι τον John Legend) μέχρι τον διάσημο χορό "Carlton" στο Fresh Prince of Bel-Air που εμπνεύστηκε από εκεί, το κομμάτι παραμένει επίκαιρο.

Το πιο όμορφο; Από τότε και μετά, σε κάθε του συναυλία, «Το Αφεντικό» κρατάει ζωντανή αυτή την παράδοση, επιλέγοντας έναν τυχαίο θεατή από το κοινό για να χορέψουν μαζί. Μόνο που τώρα πια, είναι όντως μια αυθόρμητη στιγμή μαγείας.