Η Κάτια Δανδουλάκη μίλησε για τις δουλειές που χρειάστηκε να κάνει και δεν πέρασε καθόλου καλά, ενώ. «Υπάρχουν δουλειές που δεν πέρασα καθόλου καλά, που τις σεβάστηκα, που περίμενα να τελειώσουν και που δεν ξανασυνεργάστηκα ποτέ με αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους», είπε στην εκπομπή «Το πρωινό».

«Θέλω καλούς ηθοποιούς με εύκολο χαρακτήρα»

Η ηθοποιός σχολίασε και τις φήμες που θέλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη να επιστρέφει στο θέατρο, αλλά και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής τους συνεργασίας. «Καλά να κάνει να επιστρέψει. Ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει και θέλει να κάνει. Όσο μεγαλώνω δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει, θα τον κρίνει η ζωή, ο Θεός, η φύση.

Η υπόθεση της συνεργασίας είναι μία πάρα πολύ λεπτή ιστορία, γιατί πολλές φορές διαλέγουμε πολύ καλούς ηθοποιούς που έχουν έναν χαρακτήρα λίγο πιο δύσκολο από άλλους και λέμε είναι πολύ καλός ηθοποιός αλλά έχει δύσκολο χαρακτήρα, εγώ αυτό που εύχομαι κάθε φορά είναι να διαλέξω έναν καλό ηθοποιό, καλό άνθρωπο και με εύκολο χαρακτήρα».