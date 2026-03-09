Dara: Αυτή είναι η εκρηκτική εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη Eurovision που βάζει φωτιά με το «Bangaranga»

Η Dara θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το δυναμικό και απόλυτα σύγχρονο «Bangaranga», ένα single που έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον εντός και εκτός συνόρων!

Όταν το πρωτοακούς, σου φαίνεται κάπως, μέχρι να ολοκληρωθεί όμως το κομμάτι σου έχει κάνει εντύπωση και έχει μπει για τα καλά στο αυτί σου, συνεπώς η Βουλγαρία ξεχωρίζει και έτσι τα γραφεία στοιχημάτων της δίνουν ήδη τη 15η θέση (ΟΚ, με ελάχιστες πιθανότητες για νίκη) και χωρίς καν να έχουν ξεκινήσει οι πρόβες στη Βιέννη!

Who is who

Εκρηκτική, σέξι και μέσα στο πνεύμα της εποχής! Η Dara, μία από τις μεγαλύτερες pop star της Βουλγαρίας, με πολυάριθμα hits και εκατομμύρια streams, αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό πρόσωπο της μουσικής σκηνής της χώρας.

Παράλληλα με τη δισκογραφική της επιτυχία, είναι κριτής στο «The Voice of Bulgaria», ενώ έχει γράψει ιστορία ανοίγοντας τις συναυλίες του Ρόμπι Γουίλιαμς στη Σόφια, αποδεικνύοντας τη δυναμική της παρουσία και στη διεθνή σκηνή.

Ethnic pop με βαλκανικό ήχο

Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό ethnic pop anthem που συνδυάζει παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονες K-Pop επιρροές, δυναμικά beats και ένα άκρως «κολλητικό» ρεφρέν. Ο ιδιαίτερος ήχος του τραγουδιού, που «παντρεύει» την πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής με τη διεθνή pop αισθητική, έχει ήδη ξεχωρίσει στα social media και στις πρώτες αντιδράσεις των fans.

Με σκηνική παρουσία που χαρακτηρίζεται από ενέργεια, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, η DARA ετοιμάζεται να μεταφέρει το «Bangaranga» στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού με μια performance υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να εντυπωσιάσει κοινό και επιτροπές.