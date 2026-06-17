Dara: Χορεύει το «Bangaranga» με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τρελαίνει τα social (βίντεο)

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Η Dara, η νικήτρια της φετινής Eurovision, και ο θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, συναντήθηκαν τυχαία στην αθηναϊκή Ριβιέρα κατά τη διάρκεια ενός δείπνου. Δεν πέρασαν πολλά λεπτά και οι δυο τους κατέληξαν να χορεύουν μαζί σε ρυθμούς «Bangaranga», το τραγούδι με το οποίο η Ντάρα κατέκτησε το τρόπαιο του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού.

Η νικήτρια της Eurovision μοιράστηκε το σχετικό βίντεο στα social media, γράφοντας πως «όταν μιλάει η μοίρα, ακούς... και χορεύεις Bangaranga».

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές που η τραγουδίστρια ανάρτησε το βίντεο στον λογαριασμό της, περισσότερα από 70.000 άτομα είχαν κάνει like.