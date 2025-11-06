Dating apps: Το κόμμα σου μετράει εξίσου με την εμφάνιση στην εύρεση συντρόφου

Οι φωτογραφίες και η εμφάνιση δεν είναι τα μόνα που καθορίζουν την τύχη εύρεσης συντρόφου στις εφαρμογές dating. Μια νέα έρευνα από πανεπιστήμια της Βρετανίας που δημοσιεύεται στο Political Science Research and Methods δείχνει ότι οι πολιτικές μας πεποιθήσεις επηρεάζουν την επιλογή συντρόφου περισσότερο από όσο φανταζόμασταν. Στην πραγματικότητα, η ταύτιση των πολιτικών απόψεων φαίνεται να έχει σχεδόν την ίδια βαρύτητα με την εξωτερική εμφάνιση. Ακόμη πιο εντυπωσιακό; Η διάθεση να γνωρίσει κανείς άτομα με διαφορετικές πολιτικές απόψεις εκτιμάται ακόμη περισσότερο από τους χρήστες.

Η πολιτική παρεισφρέει στο φλερτ

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι, τα τελευταία χρόνια, η πολιτική παρεισφρέει στην καθημερινότητά μας με πολλούς τρόπους. Από την κουβέντα στο γραφείο μέχρι την επιλογή φίλων στα κοινωνικά δίκτυα, η πόλωση φαίνεται ότι περιορίζει τις επαφές μας. Έτσι, οι ερευνητές επιχείρησαν να διερευνήσουν τι συμβαίνει όταν αυτός ο παράγοντας περνά στο πεδίο των γνωριμιών.

Οι ερευνητές δημιούργησαν έναν μηχανισμό προσομοίωσης, με χιλιάδες συμμετέχοντες. Οι χρήστες έβλεπαν προφίλ και έπρεπε να επιλέξουν ποιο άτομο θα προτιμούσαν να γνωρίσουν. Οι επιλογές ήταν ανάμεικτες, ώστε να απομονωθεί η επίδραση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Εκτός από τη φωτογραφία και κάποιες προσωπικές πληροφορίες, κάθε προφίλ ανέφερε αν το άτομο υποστήριζε κάποιο πολιτικό κόμμα και αν ήταν ανοιχτό σε γνωριμίες με άτομα που έχουν διαφορετική πολιτική σκέψη.

Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: οι χρήστες έδειχναν ισχυρή προτίμηση σε άτομα με τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες να επιλεγεί κάποιος αυξάνονταν σημαντικά όταν τα πολιτικά του πιστεύω ταυτίζονταν με εκείνα του χρήστη. Μάλιστα, αυτό το κριτήριο βρέθηκε να είναι εξίσου ισχυρό με την εμφάνιση.

Γιατί η ανεκτικότητα θεωρείται «ελκυστική» στάση

Ωστόσο, το στοιχείο που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά ήταν η πολυσυλλεκτικότητα. Προφίλ που έδειχναν διάθεση να γνωρίσουν άτομα με διαφορετικές πολιτικές απόψεις γίνονταν πιο ελκυστικά από εκείνα που έβαζαν πολιτικούς «φραγμούς». Με λίγα λόγια, το να δηλώσει κάποιος «ανοιχτός» έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από το να ανήκει στο ίδιο κόμμα με τον χρήστη. Η ανοιχτή σκέψη, λοιπόν, αποδεικνύεται ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά στο σύγχρονο ψηφιακό φλερτ.

Οι διαφορές ανάμεσα στους ψηφοφόρους

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι τάσεις αυτές δεν είναι ίδιες για όλους. Οι ψηφοφόροι της αριστεράς έδειχναν μεγαλύτερη ανάγκη πολιτικής ταύτισης σε σχέση με εκείνους της δεξιάς. Με απλά λόγια, οι χρήστες που αυτοπροσδιορίζονταν ως υποστηρικτές της αριστεράς ήταν πιο αρνητικοί στο να βγαίνουν ραντεβού με κάποιον από την αντίθετη πλευρά. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν διαφορετικές αντιδράσεις απέναντι σε άτομα που δεν ακολουθούσαν τα στερεότυπα του πολιτικού τους χώρου, κάτι που δείχνει ότι η πολιτική σήμερα δεν αφορά μόνο τις ιδέες αλλά και την κοινωνική ταυτότητα.

Παρότι η πολιτική παίζει ρόλο, δεν λειτουργεί ως εμπόδιο. Η προθυμία για διάλογο και η αποδοχή διαφορετικών απόψεων αποτελούν σημαντικά «κλειδιά» για να ξεπεραστεί ο διχασμός. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση, ειδικά σε άλλες χώρες και σε άλλα πολιτικά πλαίσια, καθώς και στην επίδραση παραγόντων, π.χ. του τόπου διαμονής και του επιπέδου εκπαίδευσης.