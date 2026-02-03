Daytona Trevis 125: Νέο, Τεχνολογικά αναβαθμισμένο και προσιτό

Ένα Scooter που σχεδιάστηκε για να κάνει τη ζωή πιο εύκολη, συνδυάζοντας σύγχρονη εμφάνιση, πρακτικές λύσεις και χαμηλό κόστος χρήσης, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Ανανεωμένος LED Φωτισμός

Η ανανέωση του μοντέλου είναι άμεσα ορατή στον φωτισμό. Το TREVIS 125 εξοπλίζεται με πλήρως νέα εμπρός φωτιστικά σώματα, νέο LED φανάρι στο τιμόνι, νέα φλας και νέα τοξοειδή DRL, που αναβαθμίζουν την εμφάνιση και ενισχύουν την ορατότητα στην κίνηση. Πίσω, το LED φωτιστικό σώμα ολοκληρώνει το σύνολο με καθαρή και ευδιάκριτη ένδειξη από κάθε γωνία.

Νέα LCD οθόνη

Ο πίνακας οργάνων είναι LCD ψηφιακός, με ευανάγνωστη ένδειξη ταχύτητας και στροφόμετρο. Περιλαμβάνει μερικό και ολικό χιλιομετρητή, δείκτη καυσίμου και ρολόι, μαζί με τις βασικές ενδεικτικές λυχνίες. Οι διακόπτες στο τιμόνι είναι πρακτικά τοποθετημένοι και περιλαμβάνουν διακόπτη ALARM, προσθέτοντας ασφάλεια και ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Νέος Τετραβάλβιδος κινητήρας EURO 5+

Το Trevis 125 εξοπλίζεται με νέο τετραβάλβιδο κινητήρα προδιαγραφών EURO 5+, με έμφαση στην οικονομία και την καθημερινή χρηστικότητα. Αποδίδει 10 ίππους και 9,6 Nm ροπής, με κατανάλωση WMTC3 στα 2,8 L/100 km. Η παρουσία τόσο μίζας όσο και μανιβέλας εξασφαλίζει σιγουριά σε κάθε συνθήκη.

Ασφάλεια στην κίνηση

Διαθέτει εμπρός δίσκο 240 mm με τριπίστονη δαγκάνα και πίσω δίσκο 205 mm με διπίστονη δαγκάνα, με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS. Οι μεγάλοι τροχοί 16 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, μαζί με τις πολυάκτινες, ελαφριές ζάντες αλουμινίου, προσφέρουν σταθερή αίσθηση στο δρόμο και αναβαθμισμένη εικόνα.

Αποθηκευτικοί χώροι με πρακτικές λύσεις

Η πρακτικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του χαρακτήρα του Trevis 125. Το επίπεδο πάτωμα με αναδιπλούμενο γάντζο ανάρτησης διευκολύνει τις μεταφορές στην πόλη, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, η ανοιχτή θήκη στο εσωτερικό της ποδιάς και η σχάρα αποσκευών καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες. Η διπλή θύρα USB επιτρέπει φόρτιση συσκευών εν κινήσει, ενώ ο εξοπλισμός ολοκληρώνεται με κεντρικό και πλαϊνό σταντ.

Η λογική επιλογή στα 125

Με σύγχρονη εικόνα, ουσιαστικό εξοπλισμό και ξεκάθαρο προσανατολισμό στην καθημερινή μετακίνηση, το Trevis 125 αποτελεί μια πρακτική, τίμια και προσιτή πρόταση στην κατηγορία των 125 cc (A1).

Ένα scooter που κάνει αυτό ακριβώς που υπόσχεται, κάνοντας την καθημερινότητα πιο εύκολη.



Με τιμή 1.795€, διατίθεται σε δύο χρωματισμούς, Mat Black και Grey με κόκκινη σέλα.