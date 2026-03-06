DBRS: Η Ελλάδα διατηρεί το BBB - Σταθερή η πιστοληπτική αξιολόγηση παρά τα υψηλά χρέη

Η Morningstar DBRS επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, διατηρώντας παράλληλα τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο R-2 (high) με σταθερές προοπτικές. Η απόφαση αντανακλά την εκτίμηση ότι οι θετικοί και οι αρνητικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ελληνική οικονομία βρίσκονται σε ισορροπία.



Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία διατήρησε θετική δυναμική το τελευταίο έτος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και της ανόδου των τουριστικών αφίξεων. Παράλληλα, τα δημόσια οικονομικά βελτιώθηκαν, καθώς η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και οι μεταρρυθμίσεις αύξησαν τα δημόσια έσοδα. Το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατέγραψε πλεόνασμα 2,6% του ΑΕΠ μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2024 και του τρίτου τριμήνου του 2025.



Η θετική δημοσιονομική πορεία συνέβαλε και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε στο 149,7% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2025, από 158,6% έναν χρόνο νωρίτερα. Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2026, προβλέπεται περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 138,2% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2026, χάρη στη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και στις πρόωρες αποπληρωμές χρέους.



Η αξιολόγηση της Ελλάδας στηρίζεται επίσης στη βελτίωση της κατάστασης του τραπεζικού συστήματος, στο αξιόπιστο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής και στη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως το υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους, τη σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας και το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.



Η Morningstar DBRS σημειώνει ότι ενδεχόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης θα μπορούσε να προκύψει εάν συνεχιστεί η σταθερή μείωση του χρέους και ενισχυθούν οι επενδύσεις μέσω μεταρρυθμίσεων. Αντίθετα, υποβάθμιση θα μπορούσε να σημειωθεί σε περίπτωση χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας ή επιδείνωσης της εξωτερικής οικονομικής θέσης της χώρας.