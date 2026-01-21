Μεγάλο deal στα γαλακτοκομικά: Tο Fund που εξαγόρασε την «Φάρμα Κουκάκη»

Την Φάρμα Κουκάκη την γνωρίζετε οι περισσότεροι. Εξαιρετικά γαλακτοκομικά αλλά χωρίς μεγάλη διείσδυση στην αγορά της Αθήνας. Η Φάρμα Κουκάκη πέρασε στο επενδυτικό fund EOS που το «τρέχει» ο Απόστολος Ταμβακάκης.

Η EOS Capital Partners του Απ. Ταμβακάκη και η Φάρμα Κουκάκη ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας, για την είσοδο του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) με πλειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το deal σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου δυναμικής ανάπτυξης.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της EOS Capital για στήριξη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων με εξαγωγικές προοπτικές, και είναι μια από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα επενδύσεις της.

Η φάρμα από το Κιλκίς

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρίες γαλακτοκομικών προϊόντων, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τις σύγχρονες παραγωγικές υποδομές. Η εταιρεία διαθέτει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, από γάλα και στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, μέχρι τυροκομικά και βούτυρο. Ο τζίρος της εταιρείας για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 57 εκ. και τα EBITDA τα 7.5 εκ. ευρώ. Οι εξαγωγές της εταιρείας αποτελούν του 20% του τζίρου της εταιρείας σήμερα, και σε περισσότερες από 30 χώρες, με διαρκώς αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η υλοποίηση ενός πενταετούς επενδυτικού πλάνου άνω των 20 εκατομμυρίων, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, την ενίσχυση και υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού όπου εξάγονται τα προϊόντα της Φάρμα Κουκάκη (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία), την κατασκευή νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων στη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών.

Το νέο επενδυτικό πλάνο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και δημιουργία νέων προϊόντων με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.