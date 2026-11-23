Κρήτη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε σε στύλους και ανετράπη – Νεκρός 68χρονος συνεπιβάτης
Ο οδηγός του αυτοκινήτου και μια 61χρονη συνεπιβάτης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 10 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.