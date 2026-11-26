Πόσο κοστίζει να μένεις σε πόλη της Πελοποννήσου: O οικιακός χάρτης των ενοικίων
Το ενοίκιο διαμερίσματος 70 τετραγωνικών κυμαίνεται από 427 ευρώ στο Άργος έως 742 στο Ναύπλιο και στην Καλαμάτα.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 13 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.