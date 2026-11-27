Τραγωδία στα Τέμπη: Μέρα απολογίας για τον Καραμανλή
Ο πρώην υπουργός ελέγχεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 15 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.