Λευτέρης Ελευθερίου: Πολιτικά είμαι «κωλοτούμπας» – Πάω με όποιον είναι στην κυβέρνηση
Ο ηθοποιός μίλησε χωρίς περιστροφές για την «αριστερίλα» στον χώρο της τέχνης, τις πολιτικές ταμπέλες και το τραύμα του εμφυλίου.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.