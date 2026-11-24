Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη – Πότε ξεκινούν τα έντονα φαινόμενα
Υποχωρεί σταδιακά το κρύο, όμως από την Πέμπτη έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 10 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.