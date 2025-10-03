Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα ΔΕΔΔΗΕ Διακοπές Ρεύματος Αττική

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου - Δείτε αναλυτικά

Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:

  • Καματερού
  • Καλλιθέας
  • Αθηναίων
  • Σπατών-Λούτσας
  • Νέας Σμύρνης
  • Νέου Ψυχικού
  • Χολαργού
  • Πειραιώς
  • Αιγάλεω
  • Γλυφάδας
  • Κορυδαλλού
  • Δάφνης
  • Γαλατσίου
  • Χαλανδρίου
  • Νίκαιας
  • Βριλησσίων

Δείτε αναλυτικά τα σημεία:

ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ

