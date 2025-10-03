ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου - Δείτε αναλυτικά

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:

Καματερού

Καλλιθέας

Αθηναίων

Σπατών-Λούτσας

Νέας Σμύρνης

Νέου Ψυχικού

Χολαργού

Πειραιώς

Αιγάλεω

Γλυφάδας

Κορυδαλλού

Δάφνης

Γαλατσίου

Χαλανδρίου

Νίκαιας

Βριλησσίων

Δείτε αναλυτικά τα σημεία:

