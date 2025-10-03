ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου - Δείτε αναλυτικά
Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
- Καματερού
- Καλλιθέας
- Αθηναίων
- Σπατών-Λούτσας
- Νέας Σμύρνης
- Νέου Ψυχικού
- Χολαργού
- Πειραιώς
- Αιγάλεω
- Γλυφάδας
- Κορυδαλλού
- Δάφνης
- Γαλατσίου
- Χαλανδρίου
- Νίκαιας
- Βριλησσίων
Δείτε αναλυτικά τα σημεία: