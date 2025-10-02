ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε 20 περιοχές της Αττικής την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου - Δείτε αναλυτικά
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 20 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
- Αχαρνών
- Ιλίου
- Πειραιώς
- Καλλιθέας
- Νέας Σμύρνης
- Υμηττού
- Αθηναίων
- Σπατών-Λούτσας
- Κορυδαλλού
- Πετρούπολης
- Αλίμου
- Αγίου Δημητρίου
- Φιλοθέης
- Νέας Ιωνίας
- Παλαιού Φαλήρου
- Πεύκης
- Ταύρου
- Μαραθώνα
- Νίκαιας
- Αμαρουσίου
Δείτε αναλυτικά τα σημεία:
Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
- Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
- Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
- Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
- Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
- Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.