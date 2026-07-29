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ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε αυτές τις 13 περιοχές της Αττικής θα γίνουν την Τετάρτη 29 Ιουλίου

Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.

Unsplash
Unsplash
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Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 13 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:

  • Σαλαμίνα
  • Βούλα
  • Καλλιθέα
  • Αθήνα
  • Ελληνικό
  • Αργυρούπολη
  • Άλιμος
  • Μαραθώνας
  • Χαλάνδρι
  • Λαύριο
  • Αιγάλεω
  • Ηλιούπολη
  • Άγ. Δημήτριος
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Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος

Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.

  1. Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
  2. Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
  3. Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
  4. Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
  5. Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.

Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

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