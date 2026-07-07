ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε αυτές τις 8 περιοχές της Αττικής θα γίνουν την Τρίτη 7 Ιουλίου
Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 8 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ .
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις Διακοπές Ρεύματος είναι οι παρακάτω:
- ΑΙΓΑΛΕΩ
- ΧΑΪΔΑΡΙ
- ΑΛΙΜΟΣ
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
- ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
- ΠΑΙΑΝΙΑ
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
- ΓΛΥΦΑΔΑ
Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
- Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
- Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
- Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
- Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
- Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.