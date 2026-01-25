ΔΕΔΔΗΕ για Γλυφάδα: Συνεχίζεται η απομάκρυνση εκτεθειμένων καλωδίων υψηλής τάσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχή της Γλυφάδας που επλήγη από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.



Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ, τα συνεργεία ανταποκρίθηκαν σε επείγουσα έκκληση του Δήμου Γλυφάδας για την απομάκρυνση εκτεθειμένων καλωδίων υψηλής τάσης και προχώρησαν σε εργασίες καθαρισμού στο σημείο όπου αυτά είναι εγκατεστημένα, το οποίο είχε υποστεί διάβρωση από τα πλημμυρικά φαινόμενα.



Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μεθοδικά, αρχικά με χειρωνακτικές εργασίες, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και μηχάνημα έργου. Όπως διευκρινίζεται, δεν πραγματοποιήθηκε καμία εκσκαφή, αλλά μόνο απομάκρυνση υλικών που είχαν μεταφερθεί στο σημείο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με πρόβλεψη ώστε να μη διακοπούν οι τοπικές δίοδοι απορροής των υδάτων από παρακείμενη ρεματιά.



Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι εργασίες καθαρισμού έχουν ολοκληρωθεί, ενώ τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εξακολουθούν να εργάζονται συνεχώς στις πληγείσες περιοχές, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εξακολουθούν να εργάζονται συνεχώς, προτεραιοποιώντας την ασφάλεια των πολιτών και την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση των πλημμυροπαθών περιοχών.

Ανταποκρινόμενοι στην επείγουσα έκκληση του Δήμου Γλυφάδας «να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης», οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησαν μεθοδικά τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού στο σημείο που βρίσκονται εγκατεστημένα τα εν λόγω καλώδια, το οποίο και είχε διαβρωθεί από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.



Με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν στο έργο, και με γνώμονα την προστασία των πολιτών εν όψει και του προβλεφθέντος κύματος κακοκαιρίας, δόθηκε προσοχή στο να μην κλείσουν οι τοπικές δίοδοι του νερού (παρακείμενη ρεματιά). Οι εργασίες έγιναν χειρωνακτικά και σήμερα χρησιμοποιήθηκε ένα μηχάνημα έργου.



Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προχώρησε σε κανενός είδους εκσκαφή, παρά μόνο σε απομάκρυνση υλικών, που έφεραν στο σημείο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις εργασίες καθαρισμού να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.



Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει τη σταθερή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να προκριθούν οι αναγκαίες λύσεις και να αποφευχθούν στείρες συγκρούσεις.