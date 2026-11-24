Λίγο έλειψε να πνιγεί ένα δίχρονο κοριτσάκι όταν έπεσε στην πισίνα του σπιτιού της, στη Βραζιλία. Ευτυχώς, ήταν εκεί ως φύλακας άγγελος ο σκύλος της οικογένειας, η «Τερέζα», ράτσας γκόλντεν ριτρίβερ που μόλις είδε τη μικρή Μαϊτέ να βουλιάζει και να σηκώνει ψηλά το χέρι της, βούτηξε και την έσωσε.

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας καταγράφονται οι δραματικές στιγμές με την ανήλικη να πιάνεται από το σώμα του σκύλου για να επιπλεύσει.

Στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν, η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή της Μαϊτέ έτρεξαν προς την πισίνα, μπήκαν στο νερό και έβγαλαν έξω το κορίτσι με ασφάλεια.

Golden retriever saves drowning girl in a swimming pool in Brazil.



During a family celebration, the mother briefly stepped away to get a cake while the children went into the pool and ended up in the deep end. One of the girls began to drown.



A golden retriever named Teresa… pic.twitter.com/mbOTMHXwMe — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

Η μητέρα είπε ότι είχε απομακρυνθεί από την πισίνα για να πάρει ένα κομμάτι κέικ, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της είχε πάει να φέρει την μπανιέρα του σκύλου.

Σύμφωνα με την ίδια, «η κόρη μου έχει πρόσβαση σε πισίνες και ποτέ, μα ποτέ, δεν μπαίνει μόνη της στο νερό. Πάντα περιμένει να μπει κάποιος μαζί της». Όταν, όμως, ρώτησε την κόρη της τι προσπαθούσε να κάνει, το μικρό κορίτσι εξήγησε ότι απλώς ήθελε να βουτήξει στο νερό. «Απλώς μπήκε στην πισίνα. Σύμφωνα με όσα μου είπε, ήθελε να βουτήξει. Αυτή είναι η αθωότητα ενός παιδιού».

Η μητέρα της Μαϊτέ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο για να δείξει, όπως είπε, πώς «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί μια τραγωδία» και χαρακτήρισε ηρωίδα την «Τερέζα».