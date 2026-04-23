ΔΕΗ: ΑΜΚ 4 δις ευρώ με το βλέμμα σε επενδύσεις στα Βαλκάνια - Το Δημόσιο διατηρεί το 33,4%

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών, με σκοπό τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ.

Oι νέες μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης (fully marketed offering), ωστόσο, προβλέπεται ένας μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Στόχος να διατηρήσουν οι παλιοί μέτοχοι στα ποσοστά τους

Ειδικότερα, η κατά προτεραιότητα κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να μην υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ώστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το ελληνικό δημόσιο θα διατηρήσει τα ποσοστά του

Σκεπτικό για την πραγματοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρίας, με στόχο: (i) την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της, (ii) την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της,

(iii) την επένδυση σε επιπλέον τομείς που η Εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της, και (iv) τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω αναπτυξιακές ευκαιρίες στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ενισχύσει επίσης τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της Εταιρείας μέσω μιας αποδοτικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης («ΚΝΑΕ»), η ΔΕΗ έχει εντοπίσει σημαντικούς παράγοντες που δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

• η ενεργειακή στενότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες κεφαλαιακές αποδόσεις,

• ο παροπλισμός σημαντικού αριθμού θερμικών μονάδων, ο οποίος δημιουργεί τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα,

• η έλλειψη διασυνδέσεων της περιοχής με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία θα συνεχίσει να διατηρεί τις τιμές χονδρικής σε υψηλότερα επίπεδα,

• η συμβολή της Ουκρανίας στην ενεργειακή στενότητα της περιοχής, έχοντας μετατραπεί από χώρα εξαγωγής ενέργειας σε χώρα εισαγωγής ενέργειας,

• η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή που προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία, λόγω μεγαλύτερης ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, τις πολιτικές επαναπατρισμού δραστηριοτήτων (onshoring), τον αυξανόμενο εξηλεκτρισμό, τη δημιουργία νέων Data Centers, καθώς και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του στην ευρύτερη περιοχή, επενδύοντας σε ενεργειακά συστήματα της ΚΝΑΕ και σε υποδομές για Data Centers.

Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ στοχεύει στην προσθήκη 5 GW έως το 2030, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται σε 13,3 GW, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2026, και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα ελληνικά νησιά.

• Στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ 2025 και 2030, ώστε να φθάσει τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.

Συμμετέχει και το δημόσιο διά του υπουργείου Οικονομικών στην ΑΜΚ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 23ης Απριλίου 2026 για την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ, η κυβέρνηση στηρίζει αποφασιστικά το στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της επιχείρησης και την ενίσχυση του αναπτυξιακού της ρόλου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η ΔΕΗ έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο με καθοριστική συμβολή στην οικονομία και την ενεργειακή μετάβαση. Οι επενδύσεις σε παραγωγή, δίκτυα και υπηρεσίες, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζουν αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενέργεια είναι ζήτημα ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Η ενίσχυση της ΔΕΗ αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας».

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθιστά σαφές ότι η διατήρηση ισχυρής και αυξημένης συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να διατηρήσει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ.

«Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια σαφή στρατηγική. Ενισχύουμε τις επενδύσεις, διαμορφώνουμε μεγαλύτερες και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις και επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια πιο εξωστρεφή Ελλάδα, με εταιρείες που ανταγωνίζονται διεθνώς και στηρίζουν με συνέπεια και διάρκεια την ανάπτυξη της οικονομίας», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.